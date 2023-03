TikTok is in de ban van ‘recession-core’: wat is het?

Misschien doken ze ook al op jouw For You-pagina op: de Tiktoks die de opkomst van ‘Recessioncore’ voorspellen. Recession-core heeft alles te maken met de invloed van de economische crisis op onze kledingkeuze. Voor de recessie droegen we nog kleurrijke stukken terwijl de huidige modetrend eerder minimalistisch en ingetogen is.

Tweederde van de economen denkt dat we op een recessie afstevenen in 2023, berichtte De Tijd begin januari. De huidige economie bevestigt de verwachting: Er vallen ontslagen, de rente stijgt en naar de supermarkt gaan wordt alsmaar duurder. Toch voorspelden TikTokkers het eerder dan de Wereldbank: er dreigt een wereldwijde recessie. Eind 2022 ging onderstaande video viraal. De video van modecommentator Delaney Bryant voorspelt een recession-core trend in 2023 als een natuurlijk gevolg van heropflakkering van de modetrend ‘indie sleaze’ vorig jaar. De trend kreeg pas echt een draagvlak na de Golden Globes van dit jaar, waar mensen commentaar gaven op de afwezigheid van juwelen op de rode loper.

Minimalisme

De TikToks voorspellen een verschuiving van kleurrijke en maximalistische trends, die hun intrede maakten in het begin van de pandemie, naar meer minimalistische en ingetogen, klassieke stukken. Ze verwijzen naar het McBling-tijdperk in de jaren 2000, dat plaats maakte voor het minimalisme in 2008. De voorspellingen worden ondersteund door de nieuwste reclamecampagnes van modewinkels, de nieuwste collecties van modeontwerpers en het koopgedrag van de consumenten: er worden meer tijdloze stukken geadverteerd én verkocht. Daarbij geldt kwaliteit boven kwantiteit.

Een tactiek?

Met de steeds viralere voorspellingen in het thema van de recession-core, berichtte The Telegraph over het ‘frugal boujie’; het groeiende verschil tussen eruitzien alsof je veel hebt, maar niet te veel, terwijl je niets hebt, en eruitzien alsof je veel hebt, maar niet te veel, terwijl je heel veel hebt.

Recession-core is geen authentieke modetrend. Recessie komt bij de superrijken en beroemdheden niet op dezelfde manier binnen als bij de gemiddelde mens. Door te doen alsof dat wel zo is, proberen ze hun gezicht te redden tijdens een naderende recessie. Herinner je je de reacties op Ellen Degeneres die haar herenhuis van 15 miljoen dollar ‘een gevangenis’ noemde tijdens de eerste lockdown?

Crisis voor iedereen

Zelfs kleine pogingen om de kloof tussen celebs en de werkende mens te overbruggen, ging de laatste tijd niet van een leien dakje. Toen Harry Styles na zijn Grammy-winst tegen het publiek zei dat dit «meestal niet gebeurt bij mensen zoals hij», trapte het internet er niet in en vertelde hem snel hoe misplaatst deze uitspraak was. Wanneer Cardi B en Taylor Swift grappen maken over de prijs van eieren, is dat grappig omdat iedereen weet dat eieren veel kosten, vooral in de Verenigende Staten. Maar het herkenbare aspect raakt verloren, wat volgens sociale mediagebruikers niet echt de bedoeling leek.

In alle recessies staat één ding vast: de rijken worden rijker en de armen worden armer, omdat de kloof tussen zij die financiële zekerheid hebben en zij die moeite hebben zichzelf van basisbehoeften te voorzien, groter wordt. Pronken met je rijkdom tijdens een economische crisis ziet er dus niet goed uit. Met de toenemende publieke kritiek op beroemdheden zijn ze zich daar dus heel bewust van. Maar voor de middenklasse opinieerde Róisín Lanigan, schrijfster voor verschillende Londense media: «Draag de ketting. Bestorm de Bastille.»