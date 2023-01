Corecore, de ultieme TikTok-core, is een nare koortsdroom

TikTok is aanbeland in de eeuw van #corecore: de core van alle cores, een amalgaam van cottagecore, balletcore, goblincore en alle cores die je maar kan bedenken. Het resultaat ziet eruit als een Lynchiaanse koortsdroom gevormd door een collage van de bizarre uithoeken van het internet. Outsiders noemen het bevreemdend, maar TikTokkers, die collectief al bijna 700 miljoen corecore-videos bekeken, noemen het «real».

Een baby op een iPad, kippenvel, een zelfverzekerde 50-jarige gitarist en logo’s van sociale media stromen uit een smartphone. Etherische muziek speelt. «Is het feit of fictie?», vraagt de video. Dit is #corecore, de nieuwste trend op TikTok, en het voelt als meegesleurd worden in een neerwaartse spiraal.

Corecore is het logisch gevolg van de vloedgolf aan –cores die afgelopen jaren op TikTok viraal gingen. Er was al cottagecore, balletcore, goblincore, barbiecore, clowncore, pearlcore, vacationcore, kidcore, fairycore, angelcore, cluttercore… Het was dus maar een kwestie van tijd vooraleer corecore ten tonele verscheen, de core waarin het internet samenkomt in één core.

Nonsensicaal vertier

#Corecore werd voor het eerst gebruikt in juli 2022, maar ging pas recent viraal. Op een dik halfjaar tijd vergaarde de hashtag 410 miljoen views. ‘#Nichecore’, het synoniem van ‘#corecore’, haalde op zijn beurt 360 miljoen views. Om maar te zeggen dat de trend in de smaak valt. Je kan het het best beschrijven als een low-budget, huis-tuin-en-keukencompilatie van memes, interviews, TikTok-video’s, documentairebeelden en nieuwsreportages.

Het is onbegrijpelijk, maar dat is net het punt. De kern van corecore is doorgaans compleet nonsensicaal, maar steeds vaker duiken er ook corecore-video’s op over depressie, angst of antikapitalisme.

La condition humaine

John Rising (@HighEnquiries), een veertigjarige uitbater van een wassalon, is verheugd dat het genre zoveel bijval krijgt. Hij is de grondlegger van #corecore en wordt weleens de ‘King of Corecore’ genoemd. Hij studeerde media op universiteit en wou het schoppen tot filmmaker. Het leven besloot daar anders over. «Ik probeer video’s te maken die een reactie losweekt bij mensen», zegt Rising aan Vice over zijn video's. «Het onderwerp kan eender wat zijn, zoals de koopkrachtcrisis, maar sommige video’s zijn een beetje vaag. Je zou kunnen zeggen dat mijn video’s gaan over de algemene menselijke conditie.»

Hij ziet ‘corecore’ als een laagdrempelige, democratische manier van filmmaken. «Er is nu veel meer corecore en het is geweldig dat mensen zich zo kunnen uitdrukken», besluit Rising.

@highenquiries “…how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us.” #highenquiries ♬ original sound - John Rising