Heb je het ‘Lucky Girl Syndrome’ of ben je gewoon geprivilegieerd?

TikTok is in de ban van het ‘Lucky Girl Syndrome’, een houding die je leven een positieve wending zou geven. Geluk is volgens hen maakbaar: als je maar hard genoeg gelooft dat iets zal gebeuren, gebeurt het ook. TikTok heeft met andere woorden ‘positief denken’ ontdekt, maar maakt er een lifestyle van. Niet iedereen is echter fan van het #luckygirlsyndrome, ofwel het syndroom voor «geprivilegieerde vrouwen».

Het ‘Lucky Girl Syndrome’ werkt vrij simpel. Stel dat het je grote droom is om supermodel te worden, dan moet je enkel gelovén dat je die droom waarmaakt. De rest volgt vanzelf. Als je maar positief denkt, zal het universum je belonen en staat het geluk aan jouw kant. Met tijd en stond sta je op de catwalk, en ben je dus, een lucky girl.

Denk je droom

De trend is een variant van ‘manifesten’, een andere populaire term op TikTok. Manifesten houdt in dat je jouw ambities waarmaakt door positief te denken, maar werd als term vaak eerder ironisch gebruikt. Het een onironisch een ‘syndroom’ noemen gaat dus een stapje verder. De hashtag #luckygirlsyndrome doet al de ronde sinds begin 2023 en vergaarde al meer dan 80 miljoen views.

TikTok-gebruiker Sammy K (@skzzolno) postte een video van haar en haar kotgenote. Ze ‘lijden’ beiden aan het lucky girl syndrome: «We praatten er voor het eerst over toen we over campus wandelden. En we zeiden aan elkaar dat we graag de onderste slaapkamer in ons appartement wilden», vertellen ze. «Sindsdien zeggen we iedere keer als we elkaar zien: ‘ik kan niet geloven hoe alles gewoon vanzelf goedkomt voor ons’». Twee dagen later hadden ze de slaapkamer die ze wilden.

Kritiek

Niet iedereen is er evenwel van overtuigd dat die positieve mindset erg behulpzaam is. Een veel gehoorde kritiek is dat het advies om «positieve dingen te denken» vaak het tegenovergestelde effect heet bij mensen die worstelen met hun mentale gezondheid.

Bovendien kan je met positieve gedachten niet verhelpen dat je moeder chronisch ziek is, dat je te maken krijgt met racisme of met financiële problemen kampt. Het ‘lucky girl syndrome’ is volgens kritische stemmen dan ook vooral een erg geprivilegieerde trend.

Confirmation bias

«Er zullen inderdaad situaties zijn in ons leven waar we niet uitraken met positieve gedachten», bevestigt psycholoog Carolyne Keenan aan BBC. Toch kunnen die positieve gedachten in sommige situaties erg nuttig zijn. Keenan heeft het over de «confirmation bias».

Ze geeft het voordeel van een sollicitatiegesprek. Als je gelooft dat je niet in aanmerking komt voor de job, of slecht voorbereid bent, dan ga je sneller op zoek naar tekens van je potentiële toekomstige werkgever die dat idee bevestigen. Dan merk je vooral ongeïnteresseerde blikken op, bijvoorbeeld.

«Maar als je dat gesprek binnengaat met het idee dat je de job zeker zal hebben en dat het sollicitatiegesprek perfect zal verlopen, dan zal je vooral de knikkende gezichten zien. Want dat is de bevestiging die je op dat moment verwacht, die dingen ondersteunen jouw geloof dat alles goedkomt», zegt Keenan.