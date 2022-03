Zelenski beschuldigt Rusland van gebruik fosforbommen in Oekraïne

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in zijn toespraak voor de buitengewone NAVO-top Rusland beschuldigd van het gebruik van fosforbommen in Oekraïne. Hij wil daarom dat de NAVO-bondgenoten «militaire hulp zonder beperkingen» verlenen aan zijn land, voor het Oekraïense leger dat momenteel «onder ongelijke omstandigheden» de Russen het hoofd moet bieden.

«Om onze mensen en onze steden te redden, heeft Oekraïne nood aan onbeperkte militaire steun, net zoals Rusland, zonder beperkingen, zijn hele arsenaal tegen ons gebruikt», zei Zelenski.

«Deze ochtend waren er Russische fosforbommen», aldus Zelenski in de videoboodschap die hij ook op zijn Telegramkanaal heeft gepost. «Er zijn kinderen en volwassenen gedood.» Eerder op de dag had de gouverneur van de regio Loehansk gezegd dat in Roebizjne vier doden gevallen zijn door fosforbommen.

«Flagrante schending van internationale wetten»

Zoals de voorbije weken vroeg Zelenski ook vandaag opnieuw om gevechtsvliegtuigen en tanks, vooral om Marioepol, Berdiansk of Melitopol, de zuidelijke steden die door de Russen belegerd worden, te «deblokkeren». «Jullie hebben duizenden gevechtsvliegtuigen, maar hebben ons er nog geen gegeven», pleitte de Oekraïense president. «Jullie hebben minstens 20.000 tanks. Oekraïne heeft 1 procent gevraagd van al uw tanks. Geef ze ons, of verkoop ze ons. Maar we hebben nog altijd geen duidelijk antwoord.»

Voor de start van de NAVO-top had onder meer secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd dat het gebruik van chemische wapens de aard van het conflict «fundamenteel zou veranderen». «Dat zou een flagrante schending van de internationale wetten zijn en ernstige gevolgen hebben», aldus nog de NAVO-topman.