Alexander De Croo: «We zullen alles doen om Rusland te verzwakken»

De NAVO is geen conflictpartij in de oorlog in Oekraïne en dat zal ook zo blijven, maar «we zullen alles doen om Rusland te verzwakken». Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd bij zijn aankomst op het NAVO-hoofdkwartier voor de buitengewone top over de Russische inval in Oekraïne. Op die topbijeenkomst zal hij bijkomende Belgische investeringen aankondigen.

«Dit is een moment van solidariteit met het Oekraïense volk, dat een ongelofelijke weerbaarheid heeft getoond tegen een Russische leider die alle zin voor rede verloren is», aldus De Croo. Volgens De Croo is de NAVO geen partij in de oorlog en zal dat zo blijven. «Maar we zullen alles doen om Rusland te verzwakken. Sancties hebben een grote impact», zei hij.

Belgische F-16’s

De premier wees erop dat België momenteel op twee plaatsen langs de oostelijke NAVO-flank is ingezet. In Estland bewaken Belgische F-16’s het NAVO-luchtruim, terwijl in Roemenië ongeveer 300 Belgische militairen zijn gelegerd als onderdeel van de NAVO-reactie na de Russische invasie in Oekraïne. «Als wordt gevraagd om meer te doen, zullen we onze solidariteit tonen», zei hij nog.

Bijkomende investeringen

«Vandaag op deze top zal ik bijkomende investeringen aankondigen in de komende drie jaar, om meer operationeel te kunnen zijn», aldus nog De Croo. «De lat is hoger gelegd». De Tijd schrijft donderdag dat minister van Defensie Ludivine Dedonder tot het einde van de legislatuur nog eens een miljard euro krijgt om te voldoen aan de vereisten van de NAVO.

Rol van China

De NAVO buigt zich donderdag ook over de rol van China. «We zijn heel duidelijk geweest in onze boodschappen naar China. Rusland staat geïsoleerd en moet geïsoleerd blijven, om hen te verzwakken en hun capaciteit om oorlog te voeren te verminderen», zei De Croo. «Onze boodschap aan China is duidelijk: hou afstand van Rusland. Momenteel doen ze dat», klinkt het.