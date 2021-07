VOORBESCHOUWING. Duivels spelen clash met Italië om plek in halve finale

De Rode Duivels spelen vrijdag (21 uur) in de Allianz Arena in München de kwartfinale van het EK voetbal tegen Italië. Het team van bondscoach Roberto Martinez wil zich in deze ‘finale avant la lettre’ tegen de Azzurri bij de laatste vier op het EK scharen. Voordien nemen Zwitserland en Spanje het in Sint-Petersburg (18 uur) tegen elkaar op in de strijd om een ticket voor de halve finales.

De Duivels kenden wel geen zorgeloze aanloop naar de kraker met de Italianen. Goudhaantjes Kevin De Bruyne en Eden Hazard kwamen immers niet ongeschonden uit de felbevochten achtste finale (1-0 winst) tegen Portugal. De Bruyne sukkelt met de enkel, Hazard met de hamstrings. Martinez gaf eerder deze week mee dat bij geen van beide sterspelers «structurele schade» werd aangetroffen, maar het blijft koffiedik kijken of ze fit raken voor de kwartfinale. De Bruyne en Hazard ontbraken donderdag alvast nog op (het voor de pers open eerste deel van) de laatste training in Tubeke voor afreis naar München. Mocht Italië toch te vroeg komen, rekent Martinez mogelijk op Dries Mertens en Yannick Carrasco, hun respectievelijke vervangers tegen Portugal. De Spanjaard heeft ook nog Leandro Trossard en Dennis Praet achter de hand of kan verrassen met Jérémy Doku.

Big Rom

De Duivels zagen tegen Portugal af op bepaalde momenten, zeker in de tweede helft, maar de verdediging stond pal. Thomas Vermaelen, die van Martinez de voorkeur kreeg centraal achterin, hield samen met zijn maatjes Toby Alderweireld en Jan Vertonghen Cristiano Ronaldo en co in de tang. En op de wingbacks keken Thorgan Hazard en Thomas Meunier niet op een inspanning - Thorgan scoorde bovendien de winnende treffer. Tegen de Italianen, die voorin rekenen op de ervaren Ciro Immobile (Lazio) en Lorenzo Insigne (Napoli), zullen de Belgen opnieuw hun aandacht geen seconde mogen laten verslappen. Langs Belgische zijde rust de hoop (onder meer) op de schouders van Romelu Lukaku. De goalgetter van Inter, die tot dusver driemaal raak trof op het EK, werkte tegen Portugal hard voor de ploeg, maar kon niet scoren. Tegen Italië, waar hij voetbalt, zal ‘Big Rom’ ongetwijfeld de netten willen laten trillen, al heeft bondscoach Roberto Mancini zeker een plannetje klaar om de sterke spits af te stoppen.

Het wordt ook uitkijken naar hoe de Belgen het erg uitputtende en fysiek loodzware duel tegen Portugal in een snikheet Sevilla verteerd hebben. De Italianen konden bovendien een dag langer recupereren, maar hadden in hun achtste finale tegen Oostenrijk wel verlengingen nodig (2-1; 0-0 na 90 minuten). Italië, maar liefst 31 wedstrijden op rij ongeslagen, wil zijn blazoen oppoetsen na het gemiste WK van 2018, toen de Squadra in de barrages niet langs Zweden geraakte.

Zwitserland - Spanje

Zwitserland en Spanje kijken elkaar in de vooravond in Sint-Petersburg in de ogen. La Nati plaatste zich in zijn poule pas als derde voor de achtste finales, maar zorgde hierin voor een stunt van jewelste door wereldkampioen en topfavoriet Frankrijk na strafschoppen uit het toernooi te kegelen. Bij Spanje gaat het niveau dan weer in stijgende lijn. Na een teleurstellend begin, met flauwe draws tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1), haalde La Roja fors uit tegen Slovakije (5-0 winst). In de achtste finales werd Kroatië na een spektakelduel geklopt (5-3 na verlengingen; 3-3 na 90 minuten).

De winnaars van België - Italië en Zwitserland - Spanje nemen het komende dinsdag (6 juli) op Wembley in Londen tegen mekaar op in de halve finales.