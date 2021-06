Thorgan Hazard: «Eden voelt zich al veel beter»

Eden Hazard leek na een nieuw kwakkelseizoen bij Real Madrid in het shirt van de nationale ploeg weer te groeien naar zijn beste niveau, maar moest in het slot van de achtste finale tegen Portugal (1-0 winst) naar de kant en greep hierbij met een pijnlijke grimas naar de achterkant van de dij. Volgens bondscoach Roberto Martinez is er geen «structurele schade», maar het wordt voor Eden toch «fiftyfifty» om speelklaar te geraken voor de kwartfinale van vrijdag tegen Italië.

Ook Thorgan hoopt dat zijn broer fit raakt voor de clash. «Eden is een heel belangrijke speler», trapte de speler van Borussia Dortmund een open deur in tijdens een persmoment in het nationale oefencentrum in Tubeke. «Hij houdt de bal bij op moeilijke momenten en is steeds aanspeelbaar. Tegen Portugal speelde hij echt sterk. Het was geen makkelijk seizoen voor hem maar je ziet dat hij alles geeft dit EK. Hij keek niet op een inspanning. We hopen dat hij fit geraakt voor Italië, maar het blijft afwachten. Meteen na de match vreesde hij er een beetje voor, maar nu voelt hij zich al veel beter. Hij was ’s ochtends al in de fitness aan het werken richting de volgende match. Hij werkt hard om terug te keren en wil er bijzijn om de ploeg te helpen, hopelijk lukt het. We hebben alleszins een van de beste medische stafs ter wereld. Maar als het niet lukt, hebben we in het verleden al aangetoond zonder hem te kunnen.»

Thorgan Hazard was zondag in de achtste finales tegen Portugal de matchwinnaar voor de Rode Duivels met het enige doelpunt. «Ik heb nog niet heel veel gescoord voor de nationale ploeg. Deze goal was de mooiste uit mijn carrière, ook omdat het in een belangrijke wedstrijd de zege opleverde», genoot Hazard dinsdag nog na.

De 28-jarige Hazard is op de linkerwingback aan een sterk EK bezig. De speler van Borussia Dortmund trof dit toernooi al tweemaal raak. Hij scoorde de belangrijke gelijkmaker in de groepsfase tegen Denemarken (2-1 winst) en bezorgde de Belgen zondag tegen Portugal (1-0 winst) met een heerlijke zwabberbal het ticket voor de kwartfinales. «In matchen zoals tegen Portugal moet je eens je kans wagen», zei Hazard. «Het was een goede trap met veel effect, die de keeper op het verkeerde been zette. Ik ben heel tevreden met het doelpunt. Het gezicht van Eden was ook heel ’sympa’ om te zien. Hij kon het precies niet geloven (lacht). Waarom ik de laatste tijd meer scoor? Als je de eerste erin trapt ben je vertrokken. Vroeger was ik er misschien te veel mee bezig, maar nu ga ik meer mijn kans. Het kan zijn dat de volgende tien ballen over het doel vliegen, maar deze ging er mooi in.»

Hazard richtte zijn blik ook al even op Italië, de volgende opponent. «We hebben afgezien tegen Portugal, maar Italië ook tegen Oostenrijk. In deze fase van het toernooi is het ook een voordeel dat we geen verlengingen moesten spelen. Je hebt matchen als tegen Portugal nodig als ploeg, het maakte duidelijk dat we stappen hebben gezet. Maar het is niet de bedoeling elke wedstrijd zo af te zien. Als je niet veel kansen afdwingt wordt het moeilijk om te winnen.»

De Belgen nemen het vrijdag (21 uur) in de kwartfinales in München op tegen Italië. De Azzurri schakelden in de achtste finales na verlengingen Oostenrijk uit (2-1; 0-0 na 90 minuten).