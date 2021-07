Twee vrouwen doodgevroren op grote hoogte in Italiaans-Zwitserse Alpen

In de Alpen zijn twee vrouwen van 28 en 29 jaar doodgevroren op een hoogte van meer dan 4000 meter aan de Italiaans-Zwitserse grens. Dat melden reddingswerkers uit de kleine regio Valle d’Aosta in het noordwesten van Italië. Een 27-jarige man die bij de twee vrouwen was, is naar een Zwitsers ziekenhuis gevlogen. Hij was onderkoeld en had bevriezingsverschijnselen, maar hij zou niet in levensgevaar verkeren.