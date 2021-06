Tomorrowland kan Vlaamse steun niet terugbetalen: «Financiële kater is enorm»

De 1,8 miljoen euro aan Vlaamse steun die Tomorrowland kreeg om dit jaar alsnog een festival te organiseren, is al volledig besteed aan voorschotten aan leveranciers. Dat zegt de festivalorganisatie. Een terugbetaling zit er volgens Tomorrowland niet in.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) verklaarde deze ochtend dat Tomorrowland enkel de kosten zou moeten terugbetalen die het nog zou kunnen recupereren. Maar die zijn er volgens Tomorrowland dus niet. «We hebben voor 50 miljoen euro aan orders geannuleerd», zegt woordvoerster Debby Wilmsen. «Heel wat van die kosten zijn voorschotten die niet worden terugbetaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestellingen van polsbandjes die al moesten worden gefabriceerd, of van toiletten of vloerplaten. We kunnen die kosten uiteraard bewijzen. Het geld van Vlaanderen was welgekomen, maar het is nu besteed.»

Financiële kater Wilmsen wijst er verder op dat de 1,8 miljoen euro aan Vlaamse steun die dus niet zou moeten worden terugbetaald «nog geen tiende» is van wat al was uitgegeven om eind augustus een festival te kunnen organiseren. De financiële kater voor Tomorrowland is dan ook enorm, klinkt het.