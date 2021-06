Geen Tomorrowland deze zomer: «We willen er geen juridische veldslag van maken»

Door de positieve cijfers van de laatste weken hoopte de organisatie van Tomorrowland dat het populaire festival eind augustus en begin september alsnog plaats kon vinden. De burgemeesters van Boom en Rumst vonden dat nog te vroeg en weigerden daarom om een vergunning toe te kennen.

Geen eenduidig virologisch advies Nu gooit de organisatie zelf de handdoek in de ring. «We hebben afgelopen week opnieuw ingezet op een constructief overleg. We zijn er nog altijd van overtuigd dat we een veilig Tomorrowland kunnen organiseren. Alle technische en organisatorische zaken stonden op groen om een nieuwe aanvraag bij de gemeentes in te dienen, maar vooral het ontbreken van een gebalanceerd en eenduidig virologisch advies dat aansluit op ons strak organisatorisch kader is de reden waarom een nieuwe aanvraag geen zin heeft», klinkt het.

Goede samenwerking Bovendien hebben ze geen zin in een juridisch steekspel. «Gezien onze lange samenwerking met de gemeentes willen we er geen juridische veldslag van maken. De beslissing van de burgemeesters aanvechten bij de Raad van State is een piste die we niet willen bewandelen. We respecteren het burgervaderschap van de burgemeesters maar ook onze buren uit de gemeentes Boom en Rumst», luidt het.