Time Magazine roept Elon Musk uit tot persoon van het jaar

De Amerikaanse miljardair Elon Musk is door het Amerikaanse magazine Time uitgeroepen tot persoon van het jaar. "Dit is de man die onze planeet wil redden en ons een nieuwe planeet wil geven om te wonen», aldus Time, dat Musk onder meer een clown, genie, edgelord, visionair, industrialist en showman noemt.

«Musk heeft heel zijn leven het hoofd geboden aan de haters. Nu lijkt het erop dat hij ze eindelijk op hun plaats kan zetten», aldus Time, dat 2021 het jaar van ‘Elon Unbound’ (ongebonden Elon) noemt. Zo won zijn ruimtebedrijf SpaceX in april het contract van NASA om Amerikaanse astronauten naar de maan te brengen en kondigde huurwagengigant Hertz in oktober aan 100.000 Tesla’s toe te voegen aan zijn vloot. In september stuurde zijn bedrijf als eerste vier ruimtetoeristen zonder astronaut naar de ruimte. En in mei was Musk de gastheer van het legendarische sketchcomedyprogramma Saturday Night Live. Met zijn tweets aan zijn meer dan 60 miljoen volgers over cryptomunten zoals bitcoin en dogecoin zorgde Musk bovendien voor enorme schommelingen in de waarde van de munten.

‘Hét voorbeeld van een grote omwenteling’

«In 2021 kwam Musk niet alleen op de voorgrond als de rijkste persoon, maar ook als misschien wel hét voorbeeld van een grote omwenteling in onze maatschappij. De opkomst van Musk gaat samen met een bredere trend waarvan hij en andere technologiegiganten deel uitmaken: de continue teloorgang van traditionele instellingen in het voordeel van het individu; het disfunctioneren van de overheid waardoor bij de bedrijven meer macht en verantwoordelijkheid ligt en kloven op vlak van rijkdom en kansen», schrijft hoofdredacteur en CEO van Time, Edward Felsenthal. «Voor het creëren van oplossingen voor een existentiële crisis, voor het belichamen van de mogelijkheden en de gevaren van het tijdperk van de techtitanen, voor het aansturen van de meest gedurfde en disruptieve transformaties in de maatschappij, is Elon Musk de persoon van het jaar van Time.»

Vorig jaar werden president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris uitgeroepen tot persoon van het jaar, een jaar eerder was dat klimaatactiviste Greta Thunberg. Ook Donald Trump, Jeff Bezos, Barack Obama en Mark Zuckerberg passeerden de revue al.