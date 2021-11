Elon Musk is officieel rijker dan DIT Europees land

Elon Musk is in één etmaal zo’n 13,9 miljard dollar rijker geworden, waardoor zijn nettowaarde volgens Forbes gestegen is tot 307,6 miljard dollar. De ondernemer is daarmee rijker dan Finland, dat een bruto binnenlands product ( bbp) heeft van zo’n 303 miljard dollar.

Op 8 oktober verkochten een aantal investeerders hun aandelen van SpaceX (een bedrijf van Musk), waardoor het bedrijf het op één na meest waardevolle privébedrijf ter wereld werd. Niet veel later plaatste autoverhuurdbedrijf Hertz een megaorder van 100.000 elektrische auto's bij Tesla, met de bedoeling om de wagens binnenkort in grote steden in Europa en de Verenigde Staten te verhuren. Door die bestelling steeg de marktwaarde van Tesla naar meer dan één biljoen dollar, of zo'n 860 miljard euro. Vermits Musk 21 procent van de Tesla-aandelen bezit, steeg het vermogen van de miljardair met 13,9 miljard dollar (12 miljard euro).

Gisteren zaaide Musk nog verwarring op Twitter over de grote deal met Hertz. Hij ontkent dat er een contract is getekend en zegt ook dat een deal voor de producent van elektrische wagens geen impact zou hebben. Bij Hertz klinkt het dat er wel degelijk een bestelling bij Tesla werd geplaatst en dat de eerste wagens intussen al geleverd zijn.

Rijker dan hij ooit geweest is

Nog vorige maand kwam het bericht dat Tesla ondanks de wereldwijde chipcrisis en leveringsproblemen in het derde kwartaal een recordwinst geboekt heeft. In juli, augustus en september steeg de winst op jaarbasis met 389 procent tot 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro). De omzet steeg 57 procent tot een recordwaarde van 13,8 miljard dollar.

Volgens Forbes is Musk momenteel rijker dan hij ooit is geweest. De Tesla-oprichter passeerde vorige maand Amazon-oprichter Jeff Bezos als rijkste persoon op aarde en staat qua rijkdom nu op eenzame hoogte. Musk is momenteel zo’n duizelingwekkende 114,4 miljard dollar rijker dan de op één na rijkste mens ter wereld. Onlangs stelde de 50-jarige miljardair nog dat hij «al zijn Tesla-aandelen meteen van de hand zou doen als de Verenigde Naties kunnen bewijzen hoe zijn fortuin de honger in de wereld kan oplossen».