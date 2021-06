Telewerken vanuit het buitenland? Hier moet je op letten

Na België het meest favoriete land voor de Belg met een tweedeverblijf én vakantieland bij uitstek. In 2019 was dit de belangrijkste buitenlandse vakantiebestemming van de Belg.

- Europese ziekteverzekeringskaart – voor korte verblijven in het buitenland – geeft je recht op dringende medische zorgen;

- Geen voorafgaande meldplicht via de Sipsi website nodig zolang je enkel vanuit je vakantiehuisje werkt

2. Spanje

Op nummer twee als favoriete buitenlandse reisbestemming van de Belgen.

Geen voorafgaandelijke meldplicht en weinig extra reglementering te volgen, al is het best om ook een A1 document (dat sociale zekerheid dekking bewijst) te hebben, dat recht geeft op een S1 certificaat (daarmee kan je terecht bij de publieke medische hulp,) of een European Health Insurance Card.

3. Italië

Italië staat op nummer drie als favoriete Europese bestemming van de Belgen. Ook staat Italië in de top drie van tweedeverblijven.

- In Italië is er geen meldplicht, maar ook voor jou gelden er vanaf dag 1 alle arbeidswetten, behalve het verbod op overwerk, of om te werken op een zon-of feestdag.

- Extra formaliteiten zijn: Europees A1 certificaat en een European Health Insurance Card.

4. Nederland

Ook Nederland staat in de top buitenlandse bestemmingen, zeker bij reisje van minder dan 4 dagen.

Ook hier geldt geen voorafgaandelijke meldplicht voor zover je alleen vanuit je vakantieverblijf werkt en je geen diensten verricht voor een Nederlandse onderneming.

Zoals voor alle vakantiebestemmingen mag je de Europese ziekteverzekeringskaart niet vergeten en moet je werkgever een A1 formulier aanvragen.

Nettoloon

«Ben je van plan om voor enkele maanden in het buitenland te werken dan kan je buitenlands verblijf ook een impact hebben op je nettoloon», zegt Alde Domen, International Employment Manager bij SD Worx. «Mogelijks word je belastbaar in je vakantieland en zal je meer of minder belastingen moeten betalen. Sommige landen hebben specifieke wetgeving rond telewerk. Afhankelijk van de bestemming kan deze ook van toepassing zijn op buitenlandse telewerkers.. Dit betekent dat een werknemer toch best vòòr vertrek zijn werkgever even informeert als men vanuit het buitenland denkt te werken; zodat de werkgever zich kan vergewissen dat ze beiden met alles in orde zijn. Elk land verschilt qua aanpak en je wilt geen boete riskeren Sommige landen hanteren andere normen voor gezondheid en welzijn, overuren, nachtwerk, minimum vakantiedagen, andere minimumlonen,...»

Afhankelijk van de regio en de duur

«Zolang je in Europa voor dezelfde werkgever blijft werken en niet langer dan 6 maanden uit je thuisland wegblijft, verwachten we geen problemen en is telewerk relatief eenvoudig te organiseren en blijft het papierwerk beperkt. Blijf je langer dan zal de buitenlandse tewerkstelling een impact kunnen hebben op je nettoloon. Ben je van plan om een langere periode buiten Europa te werken dan wordt het allemaal veel complexer en zal je over de juiste werk-en verblijfsvergunningen moeten beschikken en heb je misschien bijkomende verzekeringen nodig.»