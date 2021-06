«Telewerk doet intrede ook bij studentenjobs»

Corona zorgde al voor menig verandering in hr-land, zo ook bij de vele studenten die jaarlijks bijklussen. Telewerk zorgde bij hen voor een nieuwe trend, klinkt het bij Randstad. Zo gaf 30 procent van de bevraagde studenten aan dat ze getelewerkt hebben: 19 procent voltijds en 11 procent combineerde het met kantoorwerk Ook bij de jonste studenten (-18) was er telewerk (17 pct).

«Bedrijven laten niet alleen thuiswerk toe voor studenten die reeds voordien werkten in het bedrijf, maar zelfs voor nieuw startende studenten», zegt Randstad-woordvoerder Wim Van der Linden in een persbericht. De vraag voor de komende jaren is in welke mate thuiswerk of een hybride werkvorm een blijver is bij studentenarbeid, meent hij.

De meeste studenten gaan aan de slag als magazijnier (12 pct), kassier(ster) (11 pct) en administratief bediende (8 pct). Omdat de logistiek een pak meer werk had in coronatijden, stijgt magazijnier van de derde naar de eerste stek.

Daling Voorts blijkt dat in coronajaar 2020 de jarenlange groei van studentenarbeid doorbroken is. Van de bevraagde studenten deed 76 procent betaald werk tegenover 84 procent vorig jaar. Zowel in de zomer als de rest van het jaar was er een daling. De helft werkte minder dan 30 dagen, de andere helft meer. Vorig jaar lag die mediaan nog op 40 dagen.