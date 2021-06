Ronaldo feliciteert Duivels en richt blik op toekomst: «Komen sterker terug»

«We kregen niet het resultaat dat we wilden en we verlieten het EK eerder dan we hoopten», schrijft de 36-jarige topaanvaller van Juventus. «Maar we zijn trots op ons parcours, we hebben alles gegeven om onze Europese titel te verlengen en deze groep bewees dat het de Portugezen nog steeds veel vreugde kan schenken. Onze fans waren onvermoeibaar om het team van begin tot het einde te steunen. We liepen en vochten voor hen, om hun vertrouwen in ons waar te maken. Het was niet mogelijk te krijgen wat we allemaal wilden, maar toch onze oprechte en diepe dank.»