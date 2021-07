NOODWEER. Infrabel legt treinverkeer stil in het zuiden van het land

Infrabel legt het treinverkeer stil in het zuiden van het land. Dat heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aangekondigd. Het is op dit moment onmogelijk om een veilige circulatie te verzekeren voor het reizigersverkeer per trein. Ook hun teams hebben geen toegang tot de meest strategische zones, zegt minister Gilkinet.

«Het is belangrijk om het voorzorgsbeginsel toe te passen: veiligheid eerst. Door deze onderbreking van het treinverkeer kunnen de hulpdiensten zich concentreren op dringende noodhulp voor iedereen die getroffen is. Ik wens iedereen veel moed toe. Ik zal, net als de hele avond en voorbije nacht, de evolutie van de situatie bij Infrabel en NMBS op de voet volgen», aldus de minister.

Reizigers kunnen informatie krijgen via de site van de NMBS: www.belgiantrain.be/nl.

De maatregel was noodzakelijk als gevolg van incidenten die in de loop van de nacht plaatsvonden door de zware regenval, zegt CEO Benoît Gilson van infrastructuurbeheerder Infrabel. Er rijden nog enkele treinen. Dat is het geval voor de Thalys- en ICE-treinen tussen Luik-Guillemins en Aken. Ook op de verbindingen tussen Luik en Brussel en tussen Namen en Brussel is er nog verkeer, maar wel vertraagd.

«Stel je reis uit»

De NMBS raadt reizigers aan verplaatsingen in de provincies Luik, Namen en Luxemburg in de mate van het mogelijke uit te stellen. «Eens de situatie onder controle is, zal Infrabel een evaluatie maken van de schade, de prioriteiten vastleggen en alles doen wat nodig is om het verkeer in alle veiligheid te laten hervatten», aldus nog de CEO.