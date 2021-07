NOODWEER. NMBS raadt treinreizen in Luik, Namen en Luxemburg voorlopig af, geen provinciale fase voor noodweer in Limburg

Spoorwegmaatschappij NMBS raadt klanten voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg aan om hun treinreis indien mogelijk uit te stellen vanwege het noodweer. In Limburg heeft deze ochtend overleg plaatsgevonden met gouverneur Jos Lantmeeters over de wateroverlast die vandaag en donderdag verwacht wordt. «Er is nog geen provinciale fase afgekondigd. In Voeren is wel de gemeentelijke fase afgekondigd», laat Lantmeeters weten. Scouts & Gidsen Vlaanderen heeft ondertussen 12 kampen geëvacueerd.

Wie naar de provincies Luik, Namen of Luxemburg moet pendelen, stelt zijn treinreis maar beter eventjes uit. Door de slechte weersomstandigheden zijn er ernstige storingen bij het treinverkeer, vooral in het oosten van het land. Dat deelt de NMBS mee via Twitter. De spoorwegmaatschappij laat ook weten dat de weersomstandigheden niet toelaten vervangbussen in te zetten.

Kampen

Door het noodweer heeft Scouts & Gidsen Vlaanderen omstreeks 10 uur al twaalf scoutskampen geëvacueerd, voornamelijk in de provincie Luik. «Het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn. De materiële schade moet nog opgemeten worden», zegt woordvoerder Jan Van Reusel. FOS Open Scouting zag zich nog niet genoodzaakt om kampplaatsen te evacueren. Ook Chirojeugd Vlaanderen ontving nog geen berichten van chirogroepen die geëvacueerd werden. «We houden ons klaar om hen te ondersteunen, mocht dat nodig zijn, en we voorzien zoals altijd 24/24 permantentie», zegt woordvoerder Niels De Ceulaer.

Limburg

In Limburg wordt er voorlopi nog geen provinciale fase voor het noodweer afgekondigd. «We hebben een update gekregen over het weer en daaruit blijkt dat de neerslag wat meer gespreid in de tijd is gevallen, zodanig dat het grootste gedeelte van de provincie gevrijwaard van overstromingen is gebleven», zegt Lantmeeters. «In het zuidoosten van Limburg is de situatie wel ernstig. In Voeren dreigt vooral de Berwijn buiten de oevers te treden, maar ook de Voer komt gevaarlijk hoog te staan.»