Nieuwe versie CovidSafeBE-app gelanceerd: «Extra beveiligd»

Vandaag is een nieuwe versie gelanceerd van de CovidSafeBE-app, waarop je het certificaat kunt downloaden om aan te tonen dat je volledig gevaccineerd ben tegen COVID-19, negatief getest bent of recent herstelde van het virus. Intussen gebruiken meer dan 4 miljoen mensen de applicatie.

De CovidSafeBE-app laat toe om de QR-code van het Europees digitaal coronacertificaat en het Belgische Covide Safe Ticket te downloaden en te bewaren op je smartphone, zodat je het ook offline kunt laten zien. Met die certificaten is het onder meer mogelijk om te reizen in de Europese Unie of om toegelaten te worden tot grote evenementen in eigen land.

Extra beveiliging

Vandaag is een nieuwe versie van die applicatie gelanceerd, meldt Digitaal Vlaanderen. Zo kan je nu op voorhand al controleren of je certificaat je toegang zal geven op de datum van het evenement waar je naartoe wilt. Daarnaast is het gemakkelijker om certificaten te downloaden voor kinderen, is er een extra beveiliging voorzien om te vermijden dat iemand je certificaten kan kopiëren en zijn er links toegevoegd naar de Europese en federale corona-informatiewebsites.

De CovidSafeBE-app is beschikbaar sinds 16 juni en is intussen al meer dan 4 miljoen keer gedownload. In totaal is sindsdien 19 miljoen keer een coronacertificaat opgevraagd via de app of één van de websites. Vaccinatiecertificaten kunnen ook per post worden opgevraagd. Op die manier zijn al een miljoen certificaten verstuurd.