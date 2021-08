Al meer dan 11 miljoen COVID-certificaten gedownload in ons land

Er zijn in België al meer dan 11 miljoen COVID-certificaten gedownload. Dat blijkt uit cijfers van Digitaal Vlaanderen en CovidSafeBE, een samenwerking van verschillende overheidsdiensten. Een COVID-certificaat of digitaal coronacertifcaat geeft aan of iemand na vaccinatie, een negatieve test of na herstel van COVID-19 ’covid safe’ is. Het certificaat is sinds 1 juli nodig om veilig te reizen binnen de EU en vanaf 13 augustus wordt het ook gebruikt voor grote evenementen in België.

COVID-certificaten zijn sinds 16 juni beschikbaar in België. Volgens Digitaal Vlaanderen en CovidSafeBE zijn er intussen meer dan 11 miljoen certificaten gedownload, waarvan de helft via de mobiele app CovidSafeBE. Die app is intussen door meer dan 2,6 miljoen mensen geïnstalleerd. Drie kwart van de opgevraagde certificaten zijn vaccinatiecertificaten. Dat aantal zal volgens Digitaal Vlaanderen de komende weken nog verder stijgen omdat een steeds groter deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.

De COVID-certificaten zijn vanaf 13 augustus ook te gebruiken voor grote evenementen in de buitenlucht, en vanaf 1 september ook binnen. Van zodra een evenement meer dan 1.500 bezoekers per dag verwacht, zal de organisator aan elke bezoeker een COVID-certificaat vragen en laten scannen ter validatie. Zonder een geldig certificaat is een toegang tot het evenement niet mogelijk.

Ook minderjarigen

Nu de certificaten ook voor evenementen zullen gebruikt worden, is het volgens Digitaal Vlaanderen van belang dat ook minderjarigen de certificaten kunnen gebruiken. Tot nu konden ouders al de COVID-certificaten downloaden van hun kinderen (onder 18 jaar) via de site MijnGezondheid of via de app CovidSafeBE. Nu kunnen ook de minderjarigen zelf de eigen certificaten in de app op hun smartphone bewaren.

Meer informatie is terug te vinden op www.covidsafe.be.