Groen wil dat app Coronalert uitdooft

Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Daaruit zou blijken dat de corona-app 27.800 positieve testresultaten heeft gedeeld. «Dat is maar 2,7 procent van alle positieve coronatesten sinds de lancering van de app bijna een jaar geleden», aldus Vaneeckhout. «Ik denk niet dat je van een groot succes kan spreken.»

Geen extra investeringen

Groen vraagt een zeer grondige evaluatie van de app en wil dat minister Beke geen extra investeringen meer doet in het project. «Met 2.758.000 downloads komen we aan een dekkingsgraad van slechts 30 procent van alle smartphonegebruikers», aldus Vaneeckhout. «806.000 testresultaten werden aangemeld waarvan 76.000 positief. Maar slechts 27.800 positieve testen werden ook effectief gedeeld via de app met andere contacten. Met een investering van zo’n 1,25 miljoen euro kan je je afvragen of de Coronalert-app ooit geslaagd is in de doelstelling om een tool te zijn in de strijd tegen corona.»

De partij wil dan ook het gebruik van de app afbouwen en ziet er ook geen rol meer voor weggelegd tijdens grote evenementen. «Het blijft belangrijk om nog steeds je voorzorgen te nemen om besmettingen te voorkomen, maar voor Groen biedt de app daar geen extra meerwaarde meer bij.»