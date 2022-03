NAVO versterkt oostflank: 40.000 troepen naar Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slovakije

Daarmee zal de NAVO haar aanwezigheid opvoeren «van de Baltische Zee tot de Zwarte Zee», zoals secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei tijdens een persconferentie. De Noorse secretaris-generaal wees op de veranderde veiligheidsomstandigheden in Europa door de Russische inval in Oekraïne, en daarom is een «reset» nodig van de verdediging en afschrikking op de oostflank. De NAVO heeft al battlegroups in de Baltische staten en in Polen, de vier nieuwe moeten komen in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slovakije.

Toespraak Zelenski

De Oekraïense president Volodimir Zelenski beschuldigde in zijn toespraak voor de buitengewone NAVO-top Rusland van het gebruik van fosforbommen in Oekraïne. Hij riep nogmaals op om militaire hulp.

Om de NAVO-lidstaten te beschermen tegen aanvallen met chemische of nucleaire wapens heeft de hoogste militair bevelhebber van de NAVO de «chemische, biologische, radiologische en nucleaire verdedigingselementen» geactiveerd.

Stoltenberg herhaalde ook nog eens zijn waarschuwing dat de inzet van chemische wapens door Rusland de aard van het conflict «fundamenteel zal wijzigen». Volgens hem is de verdragsorganisatie «altijd klaar om te verdedigen en beschermen tegen elk type aanval» op een lidstaat.

Hij had ook nog lof voor de onverzettelijkheid van de Oekraïners. «President Poetin heeft een grote fout gemaakt door oorlog te voeren tegen een onafhankelijk, soeverein land. Hij heeft de kracht van het Oekraïense volk onderschat, net als de moed van de Oekraïners en het leger. Ze krijgen met meer weerstand te maken dan verwacht.»

Extra sancties

Ook Belgisch premier Alexander De Croo (Open Vld) sprak de media toe. «De NAVO is geen conflictpartij in de oorlog in Oekraïne en dat zal ook zo blijven, maar we zullen alles doen om Rusland te verzwakken», zo zei hij. De Verenigde Staten hebben alvast een nieuw pakket sancties aangekondigd tegen de Russische elite, politici en defensiebedrijven. Bovendien wil de Amerikaanse president Joe Biden dat Rusland uit de G20 gezet wordt, de groep van 19 geïndustrialiseerde landen en de Europese Unie.