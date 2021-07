Mathieu van der Poel stapt uit de Tour: «Ik wil topfit zijn voor de Olympische Spelen» (video)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) is vandaag niet verschenen aan de start van de negende etappe in de Ronde van Frankrijk. In een filmpje van de organisatie legt de Nederlander uit dat hij zich wil focussen op de Olympische Spelen. VDP droeg zes dagen de gele trui, na zijn zege in de tweede etappe.

Mathieu van der Poel doet niet meer mee met de Tour de France. «In overleg met het team hebben we besloten dat het voor mij beter is als ik nu stoppen met de wedstrijd en te focussen op de Olympische Spelen», zo zegt VDP in een filmpje van de organisatie. «Ik ga wat tijd nemen om te herstellen van deze week. Ik heb ook nog andere doelen en door corona kan ik gewoon niet de hele Tour rijden en dan topfit zijn voor de Spelen in Tokio. We hebben een fantastische week achter de rug, we mogen er trots op zijn», aldus de Nederlander.