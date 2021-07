Klacht tegen toeschouwster die massale valpartij veroorzaakte tijdens Tour de France ingetrokken

Tourorganisator ASO heeft haar klacht tegen de toeschouwster die afgelopen zaterdag met een kartonnen bord het halve Tourpeloton deed vallen, ingetrokken. «Dit verhaal werd buiten proportie geblazen», zei Tourbaas Christian Prudhomme aan verschillende media. «Maar we willen iedereen helpen herinneren aan de veiligheidsvoorschriften in een wedstrijd.»

De dertigjarige Franse vrouw zit voorlopig nog in hechtenis in Landerneau, maar zal vandaag nog worden vrijgelaten. Ze mocht maximum 24 uur worden vastgehouden. Na het ongelukkige voorval zaterdag startte de officier van justitie van Brest een onderzoek naar «het onvrijwillig veroorzaken van blessures van niet meer dan drie maanden door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht». Het onderzoek wordt gevoerd door de politie van Landerneau.

Kartonnen bord

De bewuste toeschouwster droeg tijdens de rit een kartonnen bord, waarop stond geschreven «Allez Opi Omi». Ze droeg een gele regenjas en een groene pet. De Duitser Tony Martin (Jumbo-Visma) reed als eerste op haar in en in zijn zog vielen nog zo’n vijftig renners.