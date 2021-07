LIEF. Asielhond adopteert zeven kittens die op straat zonder moeder werden gevonden (foto’s)

Bertie is een lieve labradorpuppy die via asiel Battersea in Groot-Brittannië terechtkwam bij hoofdverpleegster Rachel. Zij nam de kittens mee naar huis nadat iemand ze langs de weg had gevonden en naar Battersea had gebracht. Van hun moeder was geen spoor te vinden, en zonder moeder zouden de pluizenbollen het niet lang uithouden. Na een grondige check bleek dat de kittens vooral veel honger hadden, maar dat ze in goede gezondheid verkeerden. Rachel besloot om de pleegmoeder te worden totdat ze oud genoeg zouden zijn om bij families geplaatst te worden.

Geduldig en zorgzaam

En Bertie wist meteen wat hem te doen stond toen de kittens bij hem arriveerden. «Hij heeft zelf nog in Battersea gezeten, dus het is zeer ontroerend om te zien hoe hij als geredde hond nu zelf omgaat met andere dieren die gered werden», zegt Rachel aan Metro UK. «Ik ben ongelooflijk trots op hem. Hij zorgt zo goed voor de kittens, en hij is zelf nog niet eens twee jaar oud. Maar hij is zo geduldig en zorgzaam met hen. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze meer zelfvertrouwen kregen en sociale vaardigheden aanleerden. En hij heeft mij ook nog eens geëntertaind in de tussentijd.»