Brits koppel deelt bed met geest van een hond: «Hij wil ons geen kwaad doen»

De 47-jarige Michael Lee claimt dat hij de geest voor een eerste keer opmerkte toen er pootafdrukken op het bed verschenen. «Het was ongeveer 5 uur ’s ochtends en ik dacht dat onze kat op ons bed was geklommen om ons wakker te maken. Maar Maggie zat helemaal niet op ons bed. Ik voelde nochtans dat er iets over mijn benen liep, en uiteindelijk legde de geest zich neer aan mijn voeten. Het voelde zeer zwaar aan, te zwaar voor een kat», aldus Michael tegen de Liverpool Echo. Michael en zijn partner, de 43-jarige Blake Lee, zijn ervan overtuigd dat de geest niet van kwade wil is.

Infrarood camera

Foto Michael Lee

Michael heeft ondertussen een infrarood camera met microfoon geïnstalleerd in de hoop dat hij de geest op beeld kan vastleggen. Op een gegeven moment vroeg hij «is er hier iemand?», waarop, zo claimt Michael, er een antwoord kwam in de vorm van «gehuil op een hoge frequentie». Vervolgens vroeg Michael aan de geest of hij een hond was. Daarop registreerde Michael nog eens hetzelfde geluid.

«Ik ben niet bang», zegt Michael. «Geesten doen niemand kwaad en hij ligt alleen maar aan mijn voeten. Mijn partner is mijn getuige, ook hij heeft het geluid al eens gehoord. Een kat zou zo’n geluid nooit produceren. Het moet wel een hond zijn», besluit de Brit.