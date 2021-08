Erika Vlieghe pleit tegen versoepelingen: «Alles nu loslaten zou start schooljaar hypothekeren»

Een ‘big bang’, alles loslaten zoals de Limburgse infectioloog Jeroen van der Hilst maandag bepleitte, is volgens zijn collega Erika Vlieghe nu geen goede zaak. Ze vreest dat dit de start van het schooljaar zal hypothekeren. «Terwijl iedereen het er denk ik over eens is dat we dat zo normaal mogelijk willen laten doorgaan», verklaarde de voorzitster van de adviesgroep GEMS in een interview met de Antwerpse zender ATV.