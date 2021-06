«Verdere versoepeling van de maatregelen kan voor problemen zorgen»

Uit een nieuwe risico-evaluatie van het ECDC blijkt dat de deltavariant binnen twee maanden wellicht de dominante variant wordt. «Het ECDC schat dat de deltavariant begin augustus verantwoordelijk zal zijn voor 70 procent van alle nieuwe besmettingen in de Europese Unie, en tegen eind augustus zal dit zelfs 90 procent kunnen bedragen», legt viroloog Steven Van Gucht uit.

In hetzelfde rapport waarschuwt het ECDC voor te veel en te snelle versoepelingen. «Het ECDC-rapport stelt ook dat een verdere versoepeling van de maatregelen in de zomermaanden kan leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en zelfs sterfgevallen tegen het einde van de zomer», klinkt het.

Vierde golf

Gelukkig is er ook goed nieuws. «Een vierde golf kan volgens het ECDC vermeden worden indien een aantal maatregelen aangehouden blijft en de vaccinatiegraad snel verder verhoogt. Het is belangrijk dat alle Europese landen maximaal inzetten op de snelle toediening van de tweede dosis en een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad nastreven. Het ECDC bevestigt in haar rapport ook de uitstekende bescherming van een volledige vaccinatie, ook tegen de deltavariant», aldus Van Gucht.