In deze maand hebben we het vaakst seks

Het zomerse weer laat nog even op zich wachten, maar de temperaturen in de slaapkamer gaan alvast de hoogte in. Volgens een studie van Lovehony hebben we namelijk het vaakst seks in juli. Op de tweede plaats staat augustus en de bronzen medaille is voor juni.

Lovehony, een Brits bedrijf dat onder andere seksspeeltjes verkoopt, vroeg aan 2.000 mensen hoe vaak ze van bil gaan in elke maand van het jaar. Daarnaast moesten de bevraagden ook een antwoord geven op welke maand ze het meest sexy vonden.

Vakantiegevoel

Van de deelnemende koppels koos 22% voor de maand juli. Ze voelen zich dan meer relaxt en genieten van de zomervakantie. Twee derde van de koppels gaf ook aan dat ze meer tussen de lakens duiken wanneer ze op vakantie zijn. 26% zei ook geiler te zijn tijdens een vakantieperiode omdat er dan meer vrije tijd is.

Stelletjes gaven aan dat ze in juli gemiddeld 4 keer seks per week hadden, in augustus 3,7 keer per week en in juni 3,2 keer per week. In januari en november zakken die cijfers naar, respectievelijk, 2,3 en 2,1 keer per week.