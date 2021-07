Deze bekende Vlaming is de favoriete onenightstand van Jitske Van de Veire

Jitske Van de Veire durft wel vaker openhartig over haar seksleven praten. Zo nam ze vorig jaar geen blad voor de mond als het over seksspeeltjes of haar ontmaagding ging.

Talent en uitstraling

De 27-jarige dochter van Peter, eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong Niet Hetero’ antwoordt in Humo eerlijk als ze is op de vraag wie haar favoriete onenightstand is. «Cliché, o cliché: Angelina Jolie. Ze is twintig jaar ouder dan ik, maar ik ben zo verliefd op haar dat dat er niet toe doet. En verder heb ik ook een boon voor Flo Windey: superknap, maar ook heel tof. Dat weet ik, omdat ik al een paar keer met haar heb samengewerkt – ik ben onder meer in haar YouTube-reeks ‘Flowjob’ te gast geweest. En – oh! – Harry Styles. In 2018 heb ik hem live gezien in het Sportpaleis: een Ervaring. Ik stond daar tussen hordes verliefde pubermeisjes – alleen die geur al! – die naar hem opkeken zoals ik tien jaar eerder had staan opkijken naar Tokio Hotel. En ik moet zeggen: ik heb nooit iets met One Direction gehad omdat ik er destijds te oud voor was, maar het optreden van Harry Styles was magisch. Die mens heeft zoveel talent en uitstraling, en hij ziet er zo onwaarschijnlijk goed uit: het klopte helemaal. Je hebt me mee, jongen, dacht ik, ik zit op je trein. Serieus, voor Harry Styles zou ik bereid zijn om mijn geaardheid even aan de kant te zetten. Als dat niet genoeg zegt, weet ik het ook niet meer», klinkt het.

Skeeleren

En ook wat het hoogste lichamelijke genot voor haar betekent, twijfelt ze niet. «Dat zal wel seks zijn, zeker? Ja, nee, laat dat vraagteken maar weg. Al kan ik er ook ontzettend van genieten om een uurtje te gaan skeeleren. Ik deed dat vroeger als kind vrij veel, en nu ik zes maanden op mijn gat heb gezeten wegens de sluiting van de kapsalons, heb ik de draad weer opgepikt. Heel tof, ik voelde me precies weer een kind. Je maakt er je hoofd helemaal leeg mee, en denkt alleen maar: niet op m’n bek gaan!», besluit ze.