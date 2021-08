Defensie bereid om toestellen en militairen naar Kaboel te sturen voor evacuatie

Concreet gaat het om een A400 M-transportvliegtuig, twee C130’s en een Falcon7X. Daarnaast staat een deel van het NEO-detachement (Non-combatant Evacuation Operation), dat Europese onderdanen uit crisisgebieden evacueert, ter beschikking om bij te springen in Kaboel.

Het gaat vooralsnog om een voorstel van Defensie: het is de regering die moet beslissen over de inzet van militairen in het buitenland. Gewoonlijk wordt daarvoor ook nog eens groen licht gevraagd van het parlement.

Moeizaam vliegverkeer

Intussen hebben verschillende andere westerse landen al beslist om militaire middelen in te zetten voor de evacuatie uit Kaboel. Het gaat om de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Vliegverkeer verloopt er echter erg moeizaam door de menigte die zich heeft verzameld op de start- en landingsbanen van de internationale luchthaven Hamid Karzai. Duizenden mensen proberen er het land te ontvluchten nu de radicaal-islamitische taliban er de macht hebben overgenomen.

Zeer zorgwekkend

Minister Dedonder noemt de ontwikkelingen in Afghanistan «zeer zorgwekkend». Ze benadrukt dat tolken en Afghaanse medewerkers die zich hebben ingezet voor Belgische belangen in het land zich bij de Belgische autoriteiten kenbaar kunnen maken met het oog op een visum. Omdat de mensen in kwestie vaak ook in dienst stonden van andere landen kunnen ze in principe ook voor die landen een visum aanvragen, klinkt het.