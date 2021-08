Amerikaans leger controleert luchthaven Kaboel, evacuatie VS-ambassade afgerond

Het Amerikaanse leger heeft maandag de luchtverkeersleiding en de veiligheidscontrole over de luchthaven van Kaboel overgenomen. Daar heeft al het Amerikaanse ambassadepersoneel zich intussen verzameld in afwachting van een evacuatie. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. Er werden ook schoten in de lucht gelost.

«We kunnen bevestigen dat de evacuatie van al het ambassadepersoneel nu in alle veiligheid is voltooid,» zei woordvoerder Ned Price in een verklaring. «Al het ambassadepersoneel bevindt zich op de internationale luchthaven Hamid Karzai, waarvan de perimeter wordt beveiligd door het Amerikaanse leger», voegde hij eraan toe. Ook de Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan, Ross Wilson, is op de luchthaven, klonk het. Nadat de hele dag helikopters af en aan hadden gevlogen, is in de nacht van zondag op maandag als laatste daad de Amerikaanse vlag op het ambassadegebouw gestreken.

Schoten

Heel wat Afghanen zijn eveneens naar het vliegveld gevlucht en de situatie is er chaotisch. Op sociale media is te zien hoe mensen vechten om bij vliegtuigen te komen om te worden geëvacueerd. Sinds zondag vertrekken er alleen nog maar militaire vliegtuigen uit Kaboel, maar het is de bedoeling dat het civiele luchtverkeer wordt hersteld. De Amerikaanse troepen hebben intussen ook in de lucht geschoten. Duizenden Afghanen zijn op het tarmac doorgedrongen, in een poging hun land te ontvluchten nadat de taliban de macht hebben gegrepen, meldt een getuige. «Ik ben erg bang. Ze lossen schoten in de lucht. Ik zag een jong meisje verpletterd en gedood worden», vertelde deze getuige aan het Franse nieuwsagentschap AFP.