Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson viert haar 16de verjaardag in mineur: «Ik vertrouw niemand»

Honey Boo Boo is niet langer het kleine meisje van weleer. De tiener viert komende zaterdag namelijk haar 16de verjaardag en dat was voor Teen Vogue dé aanleiding voor een gesprek met het voormalig kindsterretje.

Wat opvalt in het gesprek is dat Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson niet langer aangesproken wil worden met haar bijnaam. «Mijn mama heeft me niet Honey Boo Boo genoemd, mijn naam is Alana.»

Weinig vertrouwen

Wel gebruikt ze de bijnaam nog om te bepalen wie haar vrienden kunnen zijn. «Ik heb het gevoel dat veel mensen zeggen ‘Oh, my God, ik ben bevriend met Honey Boo Boo. Heel wat mensen verwachten van mij dat ik nog steeds dat onstuimige, zuidelijke meisje ben en dat ik rijk ben», aldus Alana. Aan Teen Vogue onthult ze dat ze het daarom ontzettend moeilijk vindt om mensen dichtbij te laten komen. «Om eerlijk te zijn, ik heb niet zo veel vrienden. Helemaal niet. Ik vertrouw niemand, waardoor ik geen vrienden heb.»

Relatie met mama June

Ook de relatie met haar moeder, June Shannon, verliep in het verleden niet even vlekkeloos. June werd gearresteerd voor drugsbezit in 2019, waardoor de 21-jarige Lauryn ‘Pumpkin’ Shannon de voogdij kreeg over haar zusje Alana. «Ik wens niemand deze problemen toe», zegt Alana. «Het is zo verschrikkelijk moeilijk. Toen het zo slecht ging met mijn mama, wist ik niet waar ik ging terechtkomen. Maar ik ben nu echt trots op mezelf.»

Kritiek

Al heel haar leven moet Alana zich ook beschermen tegen ongepaste kritiek van de buitenwereld over haar uiterlijk en gewicht. «Haat je me omdat er wat extra vlees aan mijn botten hangt? Ik zal nooit iemand bodyshamen. Mij raken de negatieve comments niet. Zolang ik van mezelf hou, ben ik oké», besluit Alana.