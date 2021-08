Kato Callebaut krijgt kritiek op foto: «Dat broekje toont net iets te veel»

Binnen enkele dagen stapt Kato Callebaut op tram 3. Naar aanleiding daarvan postte ze een leuke selfie op Instagram. «Nog een paar dagen tot mijn 30e. Nog steeds verslaafd aan lopen, muziek, surfen en ontdekken», schrijft ze erbij.

Te mager en gespierd

Een volger vond het nodig om haar ongezouten mening over de foto te geven. «Sorry, maar op deze foto zie je er tien jaar ouder uit. Ik vind je normaal een heel mooie, klassevolle dame, maar alles is net té. Je bent te mager, te gespierd, en dat broekje toont net iets te veel...», reageerde ze.

Lik op stuk

De 29-jarige zangeres liet de kritiek niet zomaar aan zich voorbijgaan. «Helaas kan jij van achter een scherm niet bepalen of iemand te mager of zelfs te gespierd is, zolang ik gelukkig en gezond ben. Dat lijkt me het belangrijkste toch? En ook: als ik er op mijn 40 nog zo uit zou zien en me zou voelen zoals ik me nu voel, zou ik een happy camper zijn. Geen idee welke bedoeling dit bericht heeft, maar ik wens je het beste toe. Mager, dik, gespierd of zonder spieren», antwoordde ze.