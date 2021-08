Kato Callebaut geeft update over haar ziekte: «Hopen dat de medicatie snel aanslaat»

Kato Callebaut ontdekte vijf jaar geleden dat ze lijdt aan de ziekte van Hashimoto, een auto-immuunziekte waarbij de schildklier ontstoken is. Het gevolg daarvan is op den duur een te traag werkende schildklier. Ze neemt daar medicatie voor en dat heeft enkele jaren heel goed geholpen.

Futloos en slecht slapen

De laatste tijd merkte de 29-jarige zangeres echter dat de ziekte erger werd, dus probeert ze een nieuwe behandeling uit. «Ik heb het al zeker 5 jaar en neem al zo lang medicatie. Geleidelijk aan opgebouwd, dan 3,5 jaar heel stabiel. Nu is het even serieus achteruit gegaan (want de ziekte gaat nu eenmaal achteruit). Dus nu is het weer aanpassen en hopen dat de medicatie snel aanslaat. Mijn symptomen: heel moe, slecht genezen, spierpijn, buikklachten, lage hartslag, slecht slapen, futloos, geen focus. Als je hetzelfde hebt, laat je goed opvolgen door specialisten. Iedereen reageert anders, met andere symptomen en ervaringen», schrijft ze op Instagram.