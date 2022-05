SPOT ON. Kaai Man: «Nederswamp, recht uit het hart»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan Kaai Man, het project van songwriter Fred Verhaegen.

Wie is Kaai Man?

Het soloproject van Fred Verhaegen (Mambo Chillum, Durango) giet blues, gospel en kleinkunst in Vlaamstalige liedjes, die hij zelf omschrijft als « Nederswamp , recht uit het hart, doorspekt met hoop en geloof... en een vleugje medeleven».

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Verhaegen: «Voor mij is het allemaal begonnen met een voorliefde voor de blues en americana. Zowat dertig jaar geleden kocht ik mijn eerste mondharmonica; het was liefde op eerste gezicht. Al snel richtte ik Mambo Chillum op. Na de opnames van ons eerste album gingen we prematuur de belpopgeschiedenis in. Na de split besloot ik een gitaar te kopen. Niet veel later ontstond Durango, waarmee ik twee albums opnam. De rock-'n-roll levensstijl begon zijn tol te eisen. Het oorspronkelijke plan was om een sabbatjaar te nemen, maar het werden twintig leerrijke jaren. Intussen koesterde ik een vage droom: ‘Als ik ooit weer liedjes ga schrijven, zal het in het Nederlands zijn.’ En zo zijn we bij Kaai Man aanbeland.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Hoewel ik niet bezig ben met het proberen mezelf te onderscheiden, denk ik dat het Nederlands in combinatie mijn swampy en americana getinte songsmederij iets hedendaags en authentieks oplevert. Dit is niet zozeer een bewuste keuze, het is me eerder overkomen.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Ik denk dat zowel de liefhebbers van roots en americana als zij die van kleinkunst en oprechte Nederlandstalige artiesten houden zich zeker kunnen vinden in wat ik breng. Om enkele voorbeelden te noemen: Sonny Boy Williamson, Kris de Bruyne, Johnny Cash, Guido Belcanto, John Lee Hooker.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Rustig blijven groeien, om de twee à drie jaar een album maken, een band oprichten en hopelijk op vervroegd pensioen gaan. Ik hoop vooral te kunnen blijven genieten van elke stap onderweg, en er gaandeweg voor te zorgen dat Kaai Man een oprecht, warmhartig en duurzaam project blijft.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Eerst en vooral zou ik mijn vrouw, dochter, moeder, vader en talloze vrienden willen bedanken voor de steun, het vertrouwen en de liefde die ze me geschonken hebben doorheen mijn levenswandel. Het is net die levenswandel die de belangrijkste inspiratiebron is voor m’n songteksten. Op muzikaal gebied bedank ik de bandleden van Mambo Chillum, Durango en Little Jimmy voor de mooie herinneringen en hun bijdrage tot mijn muzikale ervaring. Jef Verbeeck verdient een hartelijke bedanking voor zijn vakmanschap, humor en vriendschap tijdens de opnames van ‘Overkant’. Zonder zijn bijdrage was het album nooit geworden wat het nu is.»

Deze vrijdag brengt Kaai Man zijn debuutalbum ‘Overkant’ uit. Zaterdag stelt hij het album voor in café De Floeren Aap in Mechelen, op 22 mei in cultuurcentrum O*KA in Kalmthout en op 31 mei in café Missy Sippy in Gent.