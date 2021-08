SPOT ON. Gwenshana: «Ik ben meermaals mijn ego tegengekomen»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig beginnende artiesten in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan de Brusselse producer/songwriter Mathieu Grillo alias Gwenshana, die vorige maand met ‘Ego’ zijn debuut-EP uitbracht.

Wie is Gwenshana?

Een Italo-Vlaming die opgegroeid is in Brussel en op jonge leeftijd al een uitlaatklep vond in muziek. Zijn studies in Amerika en Engeland hebben zijn muzikale horizonten verbreed: van drummen naar jingles schrijven, van muziek schrijven naar muziek producen.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Mathieu Grillo: «Gwenshana is ontstaan na vele muzikale avonturen en boeiende ontmoetingen. Als drummer speelde ik in verschillende bands en werkte ik samen met meerdere singer-songwriters. Op een dag besefte ik dat ik meer wilde uitdrukken dan een ritmisch gevoel. Ik ben dan eigen muziek beginnen te schrijven, waarin ik mijn emoties kwijt kon. Tijdens dat proces ben ik meermaals mijn ego tegengekomen en heb ik meerdere obstakels moeten overwinnen. Eén daarvan was leren om mijn emoties te accepteren en die gewoon los te laten.»

Waarmee onderscheid je je van de grijze massa?

«Misschien ben ik een muzikale polyglot? Instrumenten bespelen, componeren, producen, knopjes draaien en zo… Ik probeer mijn ervaringen te vertalen in muziek, die met de tijd evolueren.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Thom Yorke, Oneothrix Point Never, Bon Iver, Daniel Lanois. Ik luister enorm veel naar artiesten die muzikaal evolueren, maar steeds zichzelf blijven. Die vormen een inspiratiebron voor mij.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«Ik heb de indruk dat mijn leven in verschillende muzikale fases is opgesplitst. Elke fase bestaat uit een andere genre. Maar mijn passe-partout feelgoodplaat is ‘Rumours’ van Fleetwood Mac.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Zonder Tim Coggins, partner in crime voor ‘Ego’, zouden deze liedjes niet tot stand zijn gekomen. De muzikanten Manon Gögös, Duilio Ingrosso, Robby Govaerts en Théo Zipper. Sterre de Vresse voor haar artwork. Steph Grace Summers van FRIDAY Records die in Gwenshana heeft geloofd en me heeft geholpen deze muziek naar buiten te brengen. Jasper van bij LES MECS. Familie Grillo en mijn vriendin Sarah.»