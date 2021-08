SPOT ON. Bosum: «Je kan volledig wegdromen bij onze muziek»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig beginnende artiesten in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan Bosum, een prille Brusselse indieband die weken in De Afrekening prijkte met hun cover van ‘Blinding Lights’ van The Weeknd. In juni verscheen hun dromerig debuut, dat inspiratie haalt uit ‘Twin Peaks’.

Wie zijn Bosum?

Bosum bestaat uit songwriter en frontman Tom Verbeeck, bassist Elias De Schepper, gitarist Alessio Santoliquido, drummer Anton Valcke en multi-instrumentalist Klaas Tomme. De eerste reeks singles, waaronder ‘Marvin’ en ‘Golden Rain’, werd gelanceerd tussen 2018 en 2019. Na een korte radiostilte volgde in de zomer van 2020 een cover van ‘Blinding Lights’ (The Weeknd). Die release was het startschot voor hun debuutalbum ‘Ghostwood Country Club’.

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

Tom Verbeeck: «De liefde voor muziek is er altijd al geweest. Op achtjarige leeftijd ben ik piano- en gitaarlessen beginnen volgen in de lokale muziekschool. Een leerkracht merkte al snel op dat ik de partituren niet volgde en er mijn eigen draai aan gaf. Ze stimuleerde me om dat te blijven doen. In het eerste middelbaar ben ik songs beginnen schrijven en startte ik een coverband. Een paar jaar later richtte ik Bosum op.»

Waarmee onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«De dromerigheid. Luisteraars vertellen ons dat ze volledig wegdromen bij onze muziek. Dat ze de knop dan voor een paar minuten kunnen uitzetten. Een recensent omschreef onze muziek als ‘vertrouwd, maar nét ver genoeg om te zweven tussen heimwee en fernweh’.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«The War On Drugs, Ben Howard, The Cure, Slowdive en Sufjan Stevens.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«Zoveel albums die daarboven zouden smaken, maar Lana Del Rey – ‘Born To Die’ zou prachtig zijn bij mijn aankomst aan de hemelpoorten. ‘Cause you and I, we were born to die.’»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Platen blijven uitbrengen, een eigen studio uitbouwen en een hele zomer lang festivals spelen in binnen- en buitenland!»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Mijn familie, Bonkie, Elias, Alessio, Anton, Klaas, Floor, Tom Stokx, Roel, Isabeau, Alban, Dirk, Stal, Tom Husson en Knippie. En alle andere mensen die op hun manier bijdragen aan dit project en avontuur, you know who you are <3»