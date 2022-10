SPOT ON. Condor Gruppe: «Agendagewijs is het vaak a pain in the ass»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan Condor Gruppe, een negenkoppig Antwerps ensemble met een voorliefde voor oude filmmuziek.

Wie is Condor Gruppe?

Michiel Van Cleuvenbergen (gitaar), Jan Wygers (bas), Krist Torfs (drums), Kris Delacourt (toetsen, gitaar), Milan Warmoeskerken (gitaar), Dirk Timmermans (trompet, percussie), Matti Willems (saxofoon, percussie), Nicolas Mortelmans (sitar, percussie) en Hanne De Backer (baritonsaxofoon): een ensemble uit Antwerpen dat hulde brengt aan obscure Italiaanse filmmuziek uit de jaren 70, krautrock en psychedelische grooves. Hun sound gooit de melancholie van Pink Floyd, de heroïek van Ennio Morricone en de wereldgrooves van GOAT in een blender. Gaandeweg hebben ze hun muziek verrijkt met Oosterse, Turkse en Ethio-Afro invloeden.

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

Michiel Van Cleuvenbergen: «We brengen met ‘Gulliver’ onze vierde plaat uit. Elk album voegen we iets nieuws toe om het voor onszelf en de luisteraar interessant te houden. Het begon met een trompet en we zijn voorlopig bij een sitar, mondharp en handpan beland. Enig nadeel is dat we ondertussen met negen muzikanten zijn die ook in andere bands en projecten actief zijn, dus agendagewijs is het vaak a pain in the ass. En ik heb het gevoel dat de nieuwe instrumenten die we erbij halen steeds groter worden. En de podia kleiner.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Condor Gruppe wil beeldende muziek brengen door sounds en instrumenten te gebruiken die niet voor de hand liggen, maar de muziek blijft wel toegankelijk klinken. Live gebruiken we visuals die de luisteraar/kijker onderdompelt in zijn of haar eigen filmscene.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Pink Floyd, Ennio Morricone, Khruangbin, Mulatu Astatke, Sun Ra»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij je aankomst daarboven?

«Pink Floyd met ‘Wish You Were Here’. Deze plaat stond als kind vaak loeihard thuis op en mag gerust elke dag loeihard knallen.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Een soundtrack voor een film of een theatervoorstelling afleveren. Een uitverkocht Koninklijk Circus of de Roma lijken me ook best aangenaam.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«De Bad Brains om de beste band ooit te zijn. The Sex Pistols omdat ze me leerden dat je met drie akkoorden het verschil kan maken en mijn bandleden omdat ze mijn muzikale horizon hebben verbreed en me uitdagen om creatieve oplossingen te blijven zoeken met de band.»

‘Gulliver’ is uit bij SDBAN Ultra. Condor Gruppe stelt zijn vierde plaat voor op 27 oktober in Chinastraat in Gent en op 28 oktober in Café Arsenaal in Mechelen.