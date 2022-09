SPOT ON. Meltheads: «Onze levensstijl valt het best te vergelijken met die van de neanderthalers»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de vierkoppige Antwerpse punkband Meltheads.

Wie zijn Meltheads?

«Gekenmerkt door een strakke, stevige sound en een beruchte livereputatie trachten we de uitbarsting van de oerknal te overtreffen. Zo blijkt dat in de straten van Antwerpen zelf de cokedealers schrik van ons hebben. Al meerdere podia doorheen België zijn reeds slachtoffer geweest van onze bierdouches en migraineopwekkende livesets.»

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

«Als prepuberale jongens ontmoetten we elkaar in het middelbaar. Daar stelden we al snel vast dat we dezelfde passie hadden voor gebrekkig gitaar spelen. Sindsdien is er niet zo heel veel veranderd, enkel de podia zijn wat groter geworden.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Onze levensstijl valt het best te vergelijken met onze verre voorouders, namelijk de neanderthalers. We implementeren maar al te graag hun ‘Unga Bunga’ lifestyle voor en achter het podium. Vaak gaat dit gepaard met enige teleurstelling van onze moeders. Verwacht dus geen lokale boomerband met enkele gebrekkige covers, maar eerder vier opgehitste jonge wolven met een resem strakke, nieuwe en verfrissende songs op zak die niet vies zijn van eens goed te ‘boîten’, zoals de jeugd het zou zeggen.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«We halen zowel inspiratie in de postpunk zoals Shame en Idles, maar door de oudere garde worden we ook vaak vergeleken met klassiekers zoals The Stooges, Iggy Pop en The Sex Pistols.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zouden jullie aanvragen bij jullie aankomst daarboven?

«Unaniem één plaat selecteren met de hele band is een moeilijke opdracht, maar dan zouden we toch voor ‘Dirty’ van Sonic Youth gaan. Het is en blijft een klassieker.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«Een uitverkochte AB-show! Een internationale tour doorheen Korea! Een nummer met de Crazy Frog opnemen! Maar bovenal een volwaardige plaat opnemen en releasen.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Er is maar één iemand die we echt willen bedanken en dat is Carl, aka Papa Meltheads. Voor het beschikbaar stellen van zijn repetitiekot, de beste roadie te zijn en steeds voor een goedgevulde ijskast te zorgen!»