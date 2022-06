SPOT ON. Charles: «Ik ga gevoelige thema’s niet uit de weg»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de 21-jarige Charlotte Foret alias Charles, die vorige maand haar debuutalbum loste.

Wie is Charles?

Charles won de Waalse versie van ‘The Voice’ in 2019. Ze volgde toen nog les aan de middelbare school, verdere studies werden op de lange baan geschoven. Haar debuutsingle ‘Wasted Time’ verscheen in mei 2020. Ze kreeg haar eigen billboard op Times Square en schreef mee aan het Songfestivallied van Hooverphonic. Vorig jaar sloeg ze de handen in elkaar met Ibe Wuyts, winnaar van de Vlaamse versie van ‘The Voice’ in 2019, voor de single ‘Without You’. Charles’ debuutalbum ‘Until We Meet Again’ verscheen eind vorige maand.

Charlotte Foret: «Ik ben een zeer positief ingesteld persoon. Ik neem geen blad voor de mond en schrijf over vrij moeilijke thema’s, want schrijven is mijn beste expressievorm. Ik heb een voorliefde voor melancholie en gevoelens die een lied kunnen opwekken. Ik haal inspiratie uit rockgroepen uit mijn jongere jaren en nu (Muse, Royal Blood, Arctic Monkeys).»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Alles begon met ‘The Voice’ en na een jaar hard werken, bracht ik mijn eerste single uit, gevolgd door een EP. Ik heb met tal van mensen samengewerkt alvorens mijn eigen draai te vinden.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Ik ga gevoelige thema’s niet uit de weg en deins er niet voor terug om mijn muziek door slechts één muzikale stijl te definiëren. Ik durf het soms ook over een andere boeg te gooien.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Billie Eilish, Muse, Lana Del Rey, London Grammar.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Op wereldtournee gaan en een eigen zwembad hebben.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Steven Vlassenroot, Gilbert Lederman, Donaline Hermant, Ibthial Boukhari, Alexandre Vanderkelen, Samuel de Vleeschouwer, Olivier Demulenaere, Matthew Irons, Emilie Dehez.»