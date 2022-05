SPOT ON. Rian Snoeks: «Mijn muziek werkt als een copingmechanisme»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan het 18-jarige Limburgse raptalent Rian Snoeks.

Wie is Rian Snoeks?

Rian maakt sinds 2018 Nederlandstalige rap. In 2020 besloot hij samen met de Gentse producer Ariël Hauspie, alias Ari, te stoppen met studeren om zich volledig op muziek te kunnen focussen. Ari als producer en labeleigenaar van Noncha Records, Rian als artiest en schrijver. Datzelfde jaar schopte Rian het tot een van de negen finalisten van De Nieuwe Lichting 2020. In 2020 werd Rian ook lid van rapcollectief Goeie Jongens. Vorig jaar was hij ambassadeur van De Warmste Week van Studio Brussel.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Snoeks: «Na mijn eerste nummers en optredens werd ik finalist van De Nieuwe Lichting 2020 met mijn nummer ‘Adem’. Net daarvoor werd ik ook een van de Limburgse winnaars van Sound Track 2019 met mijn eerste EP ‘Ondanks Alles’. Dat gebeurde allemaal nét voor de coronacrisis. Wanneer die in alle hevigheid losbrak viel het overgrote deel van de geplande optredens voor die zomer en van de afgelopen twee jaar in het water. Die tijd van lockdowns en bubbels heb ik gebruikt om heel diep na te denken over wat ik eigenlijk zélf wil. Ik heb besloten dat mijn hart ligt bij muziek maken. Na mijn middelbaar diploma besloot ik om niet verder te studeren, waardoor ik de ruimte had om veel muziek te maken. De ‘NOODZAAK’-EP is het eerste wapenfeit daarvan en vertelt over de moeilijke en euforische momenten die ik doormaakte bij het maken van mijn keuze voor muziek.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Elke letter van al mijn songs heb ik zelf geschreven. Mijn muziek is oprecht en fungeert als een copingmechanisme voor alles wat zich in mij en de wereld rondom mij afspeelt.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Als je houdt van oprechte Vlaamstalige rap veronderstel ik dat mijn oeuvre aantrekkelijk kan zijn voor een Zwangere Guy- en STIKSTOF-fan. Ook fans van Yong Yello en Tiewai zou ik graag uitnodigen om eens te luisteren naar mijn nummers.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Ik leef voor het podium en hoop om ooit op alle grote Belgische festivals te spelen: Couleur Café, Dour, Pukkelpop, Werchter, enzovoort. I want ‘em all.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«De lijst is lang, maar ik doe een poging: De Werkruimte, Mijn Ouders, Finne Minnart, Marthe Rutten, Ariël Hauspie, Remi De Roeck (Anders), Glenn Devree, Goeie Jongens en ME. En zij die ik vergeten ben te benoemen: jullie weten zelf wie jullie zijn.»

De EP ‘NOODZAAK’ verscheen vorige week in samenwerking met Noncha Records.