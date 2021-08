FESTIVAL. Op GATE staat de poort naar de vrijheid wijd open

Nu het licht aan het einde van de coronatunnel steeds dichterbij komt, kunnen onze ingeslapen dansbenen weer stilaan ontwaken. Couleur Café, in coronavrije tijden synoniem voor een charmant stadsfestival dat prat gaat op diversiteit, lanceert daarom een fonkelnieuw project: GATE, een festival op intieme schaal badend in die unieke Couleur Café-hutsepot, waar urban beats bereid in Brussel hand in hand gaan met vibes uit de vier windstreken. En ook wie zich eens lekker wil afreageren na alle virusellende is bij GATE aan het juiste adres.

Wie de weg naar de vrijheid door de grote poort wil binnentreden, kan het laatste weekend van augustus en het eerste van september terecht in Anderlecht. In de industriële setting van Studio CityGate kunnen dagelijks iets meer dan 1.500 personen met een Covid Safe Ticket hun vrijheid vieren alsof het 2019 is. De omkadering is vintage Couleur Café, met alle troeven die het evenement onweerstaanbaar maken: fanfares, heerlijk eten, cocktailbars, kunst- en dansprojecten en veel ambiance.

Ook de line-up werd ingevuld volgens het beproefde Couleur Café-recept, met een brede waaier aan genres waar de muzikale omnivoor zich aan kan verlekkeren. Een feest voor de muziekliefhebber met open geest dus. De affiche verraadt een voorliefde voor jong geweld uit de Brusselse kweekvijver, dat (nog) niet opgepikt is door het grote publiek maar hier het verdiende podium krijgt. Zo mocht toptalent STACE gisteren het hoofdpodium inwijden met haar prikkelende blend van r&b, soul, jazz en elektronische invloeden, terwijl de teksten van de Brusselse over identiteit en al haar facetten tot nadenken stemmen.

De smeltkroes van identiteiten genaamd Brussel levert soms wonderlijke muzikale avonturen op. Die krijgen vrij spel op GATE, waar de poort wijd open staat voor opkomend rastalent, verborgen tussen gevestigde waarden uit binnen- en buitenland. Gisteren diende zo’n muzikale verrassing zich aan in de vorm van TUKAN: vier Brusselse muzikanten die elektro met jazz verzoenen.

Top-of-the-bill op de eerste avond was de West-Vlaamse Brusselaar Brihang, die met zijn ontwapenende poëtische rapkunsten zelfs de kilste ijskonijnen kon inpakken. Hartverwarmende authenticiteit maakte vervolgens plaats voor euforiekicks, want de Nederlandse DJ Marcelle sloot met haar inventieve mixes de eerst festivaldag af. Ze oogt als een schattige rups, maar ontpopt zich achter de draaitafel als een adrenalinevlinder.

Zwangere Guy en vrienden

Vandaag, op de tweede festivaldag, wordt de show verzorgd door de ongekroonde koning van de Brusselse hiphop: Zwangere Guy. De hiphopheld van postcode 1000 zorgt in de vooravond al voor een feestelijk delirium met een energieke dj-set die – hem kennende – vonken zal geven. Als curator van deze festivaldag stelde hij een boeiende affiche samen met eerst Lander & Adriaan, oftewel Lander Gyselinck (Hihats In Trees/BeraadGeslagen/STUFF.) en de Antwerpse keywizard Adriaan Van de Velde (Pomrad/J. Bernard): een gelegenheidsduo dat een tot de verbeelding sprekend pact sloot tussen dance en jazz. Vervolgens is het de beurt aan de Brusselse rapper Frenetik, die enigmatische teksten op een bedje van hardgekookte beats serveert. De meesterlijke LeFtO, een Brusselse ket met een uitzonderlijke staat van dienst, mag vanachter de draaitafel de feestnacht inluiden. De DJ-meiden van DRKNGHTS Collective, een begrip in het Amsterdamse nachtleven, breien een knallend einde aan de tweede dag met aanstekelijke flarden techno, house en dance.

Randanimatie bij de vleet

Wie tussendoor even wil ontsnappen aan al dat muzikaal genot kan zich tegoed doen aan de vele randactiviteiten op GATE: zo staan er ‘coiffeurs’ klaar om je festivallook te voorzien van de geknipte haarsnit, demonstreren professionele skaters hun kunstjes en kan het publiek getuige zijn hoe de Brusselse artiest Eyes-B live een heus streetartkunstwerk vervaardigt, drijvend op de muzikale wolk die boven GATE hangt. Voorts heeft het festival petanquetoernooien en graffitiworkshops op het menu staan, net als een gevarieerd aanbod aan biologische en lokale gastronomie.

En wie dan nog niet verzadigd is, kan de handen uit de mouwen steken in de indrukwekkende hangar op de festivalsite. De ‘Anger Games’ beloven een uitlaatklep te zijn voor al wie met opgekropte frustraties en woede zit – coronagerelateerd of niet. Die negatieve energie kunnen deelnemers botvieren op autowrakken of ventileren aan de hand van telegeleide auto's, katapulten, hamers of een ouderwets potje armworstelen. Daarna nog nood aan zielenrust? Een waarzegster bedient zich van haar tarotkaarten om je angst voor de toekomst weg te nemen, zodat je onbezorgd weer aan het feestgedruis kan deelnemen.

Foto Facebook /@studiocitygate

Muzikale wereldreis

Morgen is het al dub dat de klok slaat op GATE: The Roots Corner, een Brussels collectief met een passie voor reggae, en Reggaebus, de breinen achter het Reggaebus Festival, verwelkomen de hele dag lang verschillende nationale en internationale dub-artiesten. Op de eerste gratis zondag van GATE is het rijk aan de wereldmuziek: onder meer de Brusselse rapper met Congolese roots Badibanga Ndeka, die een verleden heeft met Stromae en Franse hiphopgrootheden als Sefyu en Youssoupha, zakt af naar Anderlecht. Tekent ook present: JIEM, wiens dj-set altijd een vleugje escapisme inhoudt met een exotisch amalgaam van Afrikaanse house, neo-soul, hiphop en future beats. Gayance, een Canadese globetrotter met Haïtiaanse roots en thuisbasis in Brussel, kleurt de avondprogrammatie in. Haar eclectische muzikale tentakels bestrijken een hoop genres, invloeden en culturen, gaande van Britse garage tot het house uit Detroit. De Brusselse dj O’simmie stuurt je al dansend de nacht in.

Op donderdag 2 september is kuduro-ster Pongo de headliner van de avond. De Angolese, die wereldfaam verwierf met haar vocals op monsterhit ‘Kalemba (Wegue Wegue)’, steekt haar songs met een boodschap steevast in een dansbaar jasje. ’s Anderendaags houdt de muzikale wereldreis halt in Groot-Brittannië, thuisland van het elektronische ensemble MADMADMAD. Het experimentele Londense trio vermengt verkilde disco, noise en krautrock tot een begeesterende klankenbrij die niemand onberoerd laat. De voorlaatste festivaldag landen we weer in België, met de Brusselse hiphop van L’Or Du Commun als hoofdact. Op de gratis slotdag zwaaien de leden van het Brussels dj-collectief Brikabrak de plak. GATE doet finaal het licht uit op de groovy housetonen van dj Yooth, stichtend lid van Brikabrak. Een afscheid langs de grote poort, heet dat dan.

GATE-festival vindt plaats in Studio City Gate, Klein-Eiland 1 in Anderlecht. Dit weekend ben je nog welkom tot en met zondag 29 augustus. Volgende week zijn de festivalpoorten weer geopend voor het tweede luik, van 2 september tot en met 5 september. Een dagticket kost 18 euro (25 euro aan de kassa), een weekendticket 45 euro. De twee zondagen zijn gratis. Meer info op gate.couleurcafe.be.