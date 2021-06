SUMMER. Deze festivals mag je niet missen

Dit jaar kunnen we eindelijk weer genieten van spetterende optredens op de wei van Kiewit. De organisatie hoopt op volle capaciteit bezoekers te mogen verwelkomen. De festivalgangers zullen daarvoor wel een negatieve COVID-test of een bewijs van vaccinatie moeten voorleggen.

Waar?

Kempische Steenweg, 3500 Kiewit (Hasselt)

pukkelpop.be

Werchter Parklife

Ook dit jaar geen Rock Werchter, maar de organisatoren komen met een schitterend alternatief: Werchter Parklife. In juli kan je de hele maand lang, vier dagen per week, genieten van liveconcerten op de festivalweide van Rock Werchter.

Wanneer?

1 - 4 juli

8 - 11 juli

15 - 18 juli

22 - 24 juli

29 juli - 1 augustus

Waar?

Haachtsesteenweg 13/9, 3118 Rotselaar

Wie?

Balthazar, Lil Kleine, Ronnie Flex, Tourist LEMC, Alex Agnew en Niels Destadsbader

Ticketinfo

Ticketverkoop ging van start op 18 mei. Tickets worden uitsluitend in een pakket van vier verkocht voor 35 euro per ticket (dat neerkomt op 140 euro voor de vier tickets), inclusief parkingticket. Enkele concerten zijn reeds uitverkocht, dus wacht niet te lang voor je je naar Ticketmaster haast. Kocht je vorig jaar tickets voor Rock Werchter, Werchter Boutique of TW Classic, dan kan je nu je krediet gebruiken.

rockwerchter.be

Tomorrowland

Dancefestival Tomorrowland vindt dit jaar plaats tijdens het laatste weekend van augustus en het eerste van september. Heb je geen ticket te pakken gekregen? Geen nood! Op 16 en 17 juli organiseert Tomorrowland ook nog een digitaal muziekfeest voor festivalgangers over de hele wereld.

Wanneer?

Digitaal: 16 – 17 juli

Tommorowland: 27 - 29 augustus

3 - 5 september

Waar?

PRC de Schorre: Schommelei, 2850 Boom

Wie?

De line-up voor het fysieke festival is nog niet bekend. Op het digitale event tekenen onder andere Afrojack, Tom & Collins en Yves V. present.

Ticketinfo

Alle festivaltickets voor Tommorowland zijn reeds uitverkocht. Voor het digitale festival kan je wel nog tickets kopen vanaf 20 euro voor één dag.

tomorrowland.com

Lokerse Feesten

Ook in 2021 geen gewone editie van de Lokerse Feesten. De organisatie werkt echter volop aan een coronaproof alternatief.

Wanneer?

30 juli - 8 augustus

Waar?

Grote Kaai, 9160 Lokeren

Wie?

Arsenal, Clouseau, Hooverphonic, Novastar en Gabriël Rios

Ticketinfo

Tickets worden verkocht per bubbel van vier. De ticketverkoop voor het brede publiek start zaterdag 12 juni om 10 uur. Voor tickethouders van editie 2020 is er een exclusieve pre-sale die start op vrijdag 11 juni om 10 uur.

lokersefeesten.be

Factory of Sweetness

Suikerrock liet eerder dit jaar al weten dat ze dit jaar geen volwaardige editie organiseren, maar er komt dan toch een klein broertje van het festival. Factory of Sweetness zal drie dagen lang plaatsvinden aan het T-center van de Tiense Suikerraffinaderij.

Wanneer?

3 september - 5 september

Waar?

Nabij de Tiense Suikerraffinaderij:

Aandorenstraat 1, 3300 Tienen

factoryofsweetness.be

Brosella XXS

Helaas geen Couleur Café of Brussels Summer Festival in de hoofdstad. Niet getreurd, Brosella gaat gelukkig wel nog door. Het festival organiseert drie dagen lang concerten met een focus op folk, jazz en etnische muziek.

Wanneer?

9 - 11 juli

Waar?

Groentheater: Ossegempark, 1020 Brussel

Wie ?

Madou, Pentadox, Brussels Jazz Orchestra en STUFF.

Ticketinfo

Brosella werkt met een “betaal wat je kan”- systeem: bij elk concert krijg je een suggestieprijs van 5 euro per sessie. Het is aan jou om te bepalen of je meer of minder wilt betalen.

brosellafestival.be

Esperanzah!

Het festival Esperanzah! vindt dit jaar plaats in een alternatieve vorm. De feeërieke locatie in de abdij van Floreffe blijft gelukkig behouden.

Wanneer?

31 juli - 2 augustus

Waar?

Rue du Séminaire, 5150 Floreffe