Zuidfoor palmt voor 141ste keer Brussel in

De Zuidfoor keert deze zomer voor de 141ste keer terug naar de hoofdstad. Van 16 juli tot 21 augustus zorgen de vele attracties en eetkramen voor een maand vol plezier voor iedereen die de zomer in Brussel doorbrengt.

Het motto van de enorme Brusselse kermis is dit jaar: «Vlieg deze zomer weg met de Zuidfoor». Plezier staat centraal voor iedereen die niet naar een exotische vakantiebestemming trekt, maar in eigen land zomert. Zij kunnen zich amuseren in 133 draaimolens, spookhuizen, spelkramen, achtbanen en andere spectaculaire attracties.

«De Zuidfoor klopt in de harten van de Belgen en Brusselaars als de vakantiebestemming bij uitstek in het hart van de Brusselse zomer», vertelt Brussels schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI).

2 kilometer foorplezier

De Zuidfoor strekt zich uit van aan de Slachthuislaan naast de Ninoofsepoort tot helemaal aan de Hallepoort, bijna twee kilometer verderop. Door de werken aan het toekomstige metrostation Toots Thielemans staan enkele foorkramers dit jaar opnieuw aan de Slachthuislaan, maar zij vormen de toegangspoort tot de foor. Het kermisterrein krijgt dit jaar ook meer terrassen aan de eetkramen. En dit allemaal zonder beperkende maatregelen.

Belga / N. Maeterlinck

Op weekdagen is de kermis open tot middernacht en in het weekend tot 1 uur ’s nachts. Om lawaaihinder te beperken, geldt er vanaf 22 uur een geluidslimiet van 75 decibel.