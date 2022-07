Openluchtzwembad van Pool is Cool opent opnieuw aan Brussels kanaal

Het openluchtzwembad Flow van Pool is Cool aan de Pierre Marchantbrug aan het kanaal in Anderlecht is vrijdagmiddag open gegaan voor haar tweede seizoen. Nog tot 18 september kunnen mensen uit Brussel en omstreken er terecht voor een frisse duik en heel wat nieuwigheden en evenementen.

Het zwembad van 17 op 7 meter is elke dag open vanaf het middaguur tot in de avond. Er zijn meerdere tijdsloten, telkens voor een zwemsessie van 45 minuten. Bezoekers kunnen er zonder afspraak naartoe gaan, maar het is ook mogelijk om online te reserveren. Een eerste nieuwigheid daar is dat bij online reservatie een kleine bijdrage gevraagd wordt van 2 euro voor volwassenen, 1,50 euro voor jongeren en 1 euro voor kinderen. Een tijdslot reserveren kan vanaf drie dagen op voorhand.

Op dinsdag doet dit jaar het ochtendzwemmen intrede. De vroege vogels kunnen al zwemmen om 8.30 uur of om 9.15 uur. Op zaterdagochtend zijn er extra tijdsblokken alleen voor vrouwen. Bovendien is het zwembad dankzij een subsidie van de Vlaamse regering aangepast aan minder mobiele mensen.

Aquagym

Doorheen de zomer worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals yoga, aquagym of een high intensity training op het water, maar er zijn ook filmvoorstellingen. Na het zwemmen is het dit jaar ook mogelijk om aan de nieuwe kiosk een drankje of een snack te nuttigen. En er worden ook zwemkledij en handdoeken aangeboden, voor wie iets vergeten is.