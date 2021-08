Zoveel voedsel gooien we weg vooraleer we op vakantie vertrekken

Het is zomer en dat betekent dat de gelukzakken onder ons één dezer dagen op vakantie vertrekken (of ervan terugkeren). Met een tripje gaan ook binnenshuis heel wat voorbereidingen gepaard. Je wil niet terugkeren naar een vuil huis en dus poets je alsof je leven ervan afhangt, zodat je bij terugkeer een spik en span stulpje aantreft.

Ook de frigo moet er voor vertrek (of bij thuiskomst voor de luieriken) aan geloven. Je neemt alles onder de loep en bedenkt je wat goed blijft tot na je thuiskomst en wat je nog voor vertrek moet opmaken. Maar hoe hard je ook probeert om alles te gebruiken in een restjesmaal, toch moet je alsnog dingen weggooien. Volgens een onderzoek van Too Good To Go gooien de Belgen gemiddeld 1,8 kilogram voedsel per persoon weg voor of na een vakantie. Niet niks dus. Om dat getal naar beneden te brengen, deelt de app ook enkele tips om voedselverspilling voor je vakantievertrek tegen te gaan.

KIJK ER NIET (MEER) NAAST

Zet een paar dagen voor je vertrek al je bederfbare voedsel bij elkaar in de koelkast of op het aanrecht. Eet dat eerst op. Door de producten in het zicht te zetten, verlies je ze niet uit het oog. Wist je dat ‘eten vergeten’ de meest voorkomende reden is waarom we iets weggooien?

ICE ICE BABY

Nog groenten en fruit over en geen honger? Blancheer ze dan en stop ze in de diepvries. EHBB (eerste hulp bij blancheren): Zet een grote pot water op het vuur en voeg de versproducten toe zodra het water kookt. Na een paar minuten haal je het fruit of de groenten uit het water en spoel je ze af met (ijs)koud water. Stop de groenten en het fruit in de diepvries met een etiket op de verpakking. Zo weet je na je verkwikkende vakantie nog wanneer het lekkers erin ging.

AVONTUURLIJK LEVEN BEGINT IN DE KEUKEN

Heb geen schrik om zaken te combineren die je op het eerste zicht niet bij elkaar zou voegen. Op die manier zijn de meest fantastische gerechten bedacht. Geen inspiratie? Er zijn heel wat apps die je helpen om het meeste uit je restjes te halen.

LEES GOED WAT ER OP HET ETIKET STAAT

Er zijn veel verwarrende termen in de interpretatie van houdbaarheidsdata. ‘Te gebruiken tot’ data (TGT) zijn belangrijk om te volgen, terwijl ‘ten minste houdbaar tot’ data (THT) voor interpretatie vatbaar zijn. Bij die producten gebruik je je zintuigen om erachter te komen wanneer een product daadwerkelijk niet meer te consumeren is. Om te voorkomen dat je iets eet dat vervallen is, gebruik je al je zintuigen: je kijkt (ziet het er nog goed uit?), je ruikt (zit er geen raar geurtje aan?) en proeft (proeft het niet anders dan normaal?).

SCOREN BIJ DE BUREN

Maak eens een restjes-maaltijd voor iemand anders. Er zijn maar weinig mensen die niet graag in de watten worden gelegd. Heeft je familie geen vertrouwen in je kookkunsten of zijn al je vrienden op vakantie? Kook dan voor je buren. Niks handigers dan een blije buur die mee een oogje in het zeil houdt als jij op vakantie bent.