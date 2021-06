Deze nieuwe app wil voedselverspilling nu ook in België tegengaan

Dat voedselverspilling een enorm probleem is, weten we al langer. Maar slechts weinigen onder ons zijn op de hoogte van de exacte cijfers. Uit een enquête van Test Aankoop blijkt nochtans dat de Belg jaarlijks 345 kilo voedsel weggooit – een cijfer om van achterover te vallen. Wie een beetje met het milieu bezig is, heeft er dus baat bij om bewust stil te staan bij zijn of haar voedselconsumptie en om dat cijfer drastisch naar omlaag te krijgen.

Er bestaan een heleboel manieren om voedselverspilling tegen te gaan. Zo kan het helpen om bij het begin van de week een menu op te stellen en aan de hand daarvan boodschappen te doen, zodat je geen onnodige producten koopt die uiteindelijk weleens in de vuilnisbak zouden kunnen belanden. Verder kan je bijvoorbeeld restjes gebruiken om soep van te maken of grote porties kopen en invriezen. Maar als je nog een stapje verder wil gaan en wil vermijden dat onverkocht voedsel vanuit de winkel rechtstreeks in de vuilnisbak belandt, kan de app Phenix je daar een handje bij helpen.

Handig in gebruik De van oorsprong Franse app is al langer beschikbaar in Frankrijk, Spanje en Portugal, maar komt nu ook richting Brussel. Phenix is een app die consumenten de mogelijkheid geeft om niet-verkochte producten van handelaars aan te kopen tegen een lagere prijs. De app is intuïtief in gebruik en beschikt over speciale filters om voeding te zoeken die overeenkomt met de behoeftes van elke gebruiker of gezin, zoals louter biologische, halal, koosjer of vegetarische voeding. Met de Phenix-app kunnen gebruikers ook punten verzamelen om hun account te upgraden en extra kortingen te ontvangen. Gebruikers kunnen zien hoeveel geld ze al bespaarden, maar ook hoeveel CO2-uitstoot er werd vermeden. Indien gewenst, kunnen ze deze informatie delen met de Phenixcommunity en vrienden. De Phenix-app kan gratis gedownload worden in de Google Play Store en in de App Store.