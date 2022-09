Zijn de bingedagen op Netflix voorgoed verleden tijd?

De herfst staat voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is voor dekentjes, warme chocolademelk en lange avonden op de zetel. Daar hoort uiteraard ook een serietje bij en we gaan er niet om liegen: het is ons al vaak overkomen om de ene aflevering na de andere te bingen en op een week tijd de hele reeks uit te kijken. Dat leek Netflix initieel ook aan te moedigen, maar dat is nu verleden tijd.