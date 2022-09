Pizza eten in Joey’s barcalounger of koffie drinken in Central Perk: The Friends Experience komt onze kant uit

‘Friends’ fans gaan maar beter op het tipje van hun stoel zitten. Want hoewel het nieuws dat de serie vanaf eind deze maand niet langer op Netflix te bekijken is ons vult met verdriet, is er ook plaats voor wat positiviteit. De beroemde The Friends Experience, die eerder in een reeks Amerikaanse grootsteden halt hield, komt namelijk vanaf november naar Europa. OH. MY. GOD.

Als echte ‘Friends’-fan heb je er wellicht al van gehoord. The Friends Experience omvat een hele resem beroemde props en sets uit de cultserie, gaande van het salon van Joey en Chandler tot de befaamde traphal-met-zetel van Ross. Alles waar je hartje maar van droomt dus én meer.

The One in Paris

Helaas komt de tentoonstelling (althans voorlopig) niet richting België, maar heel ver hoeven we het niet te gaan zoeken. Van 21 november tot en met 22 januari is The Friends Experience namelijk te bezoeken in de Paris Expo in de Franse hoofdstad. We zeggen nooit «nee» tegen een tripje richting Parijs dus dit is het ideale excuus om enkele dagen richting de Lichtstad te trekken. Tickets reserveren kan vanaf 21 september en prijzen starten vanaf 25 euro, maar je kan je nu al inschrijven via de website om enkele uren voor de rest van de wereld toegang te krijgen tot de ticketverkoop. Snel zijn is de boodschap!