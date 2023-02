Zalando lanceert genderneutrale en size-inclusive collectie met streetwearmerk Filling Pieces

Zalando en luxury-streetwearmerk Filling Pieces lanceren een genderless en size-inclusive capsulecollectie: ‘You are invited’. De collectie bestaat uit 15 inspirerende items, waaronder de iconische sneakers van Filling Pieces, een genderless korset en hakken tot en met maat 46. De items zijn vanaf 9 februari exclusief verkrijgbaar bij Zalando en zijn ontworpen om een inclusiever aanbod in mode te creëren.

Filling Pieces is een in Amsterdam gevestigd luxury-streetwearmerk, opgericht in 2009 door eigenaar en creative director Guillaume Philibert. Het merk wil met zijn eigen kijk op luxury-streetwear een brug slaan tussen culturen en gemeenschappen. Sinds de oprichting heeft Filling Pieces een internationale community opgebouwd van artiesten, performers en creatievelingen die het merk dragen als een vorm van loyaliteit aan de waarden van diversiteit en inclusie.

Foto Zalando/Filling Pieces «We hebben een collectie voor ogen die door iedereen gedragen kan worden, ongeacht hoe iemand zich identificeert», zegt Philibert. «Ze richt zich op mensen die niet bang zijn voor zelfexpressie, die zich niet schikken naar de voorgeschreven normen, mensen die trouw zijn aan hun eigen identiteit en daar helemaal in opgaan.»

15 genderless stuks

De ‘You are invited’-capsulecollectie bestaat uit 15 stuks: 6 ready-to-wear-items en 9 met de hand gemaakte schoenmodellen. Hiertoe behoren de iconische items van Filling Pieces: sneakers, loafers en laarzen in de maten 35-46, een genderless korset, een leren broek en gilet, een gebreide coltrui en een athletic longsleeve in de maten XS-XXL.

Foto Zalando/Filling Pieces